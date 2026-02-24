China mantiene los tipos de referencia por noveno mes consecutivo

El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, adelantó en enero la intención de seguir aplicando una política monetaria moderadamente expansiva en 2026 mediante recortes en los tipos de interés y ajustes en el coeficiente de reservas obligatorias (RRR, por sus siglas en inglés), con el objetivo de asegurar suficiente liquidez en el sistema financiero. Bajo este contexto, la entidad monetaria anunció la decisión de mantener inalterados los tipos de referencia para préstamos a uno y cinco años, marcando el noveno mes consecutivo en que no se registran cambios en estos indicadores clave, según reportó el medio.

De acuerdo con lo publicado, el Banco Popular de China (BPC) comunicó este martes que la tasa para préstamos a un año seguirá establecida en 3%, mientras que la correspondiente a cinco años permanecerá en 3,50%. Estos tipos de referencia son determinantes para la economía nacional, ya que el de un año influye en la mayoría de los créditos nuevos y vigentes, mientras que el de cinco años se utiliza como base para las hipotecas.

Según detalló el medio, la última modificación en estos tipos preferenciales se produjo en mayo de 2025, fecha en la que la autoridad financiera efectuó un recorte de 10 puntos básicos en la tasa para préstamos a un año, que pasó del 3,10% al 3%. Paralelamente, la tasa de referencia a cinco años descendió del 3,60% al actual 3,50%. Desde entonces, el BPC ha optado por mantener ambas tasas sin variaciones para favorecer la estabilidad monetaria y apoyar el crecimiento económico.

El diario explicó que la continuidad de estos tipos de interés apunta a proporcionar un entorno favorable para el desarrollo económico de alta calidad y conservar la estabilidad en los mercados financieros. El gobernador Pan Gongsheng afirmó ante la agencia Xinhua que “aún hay margen para nuevos recortes del RRR y de las tasas de interés este año”, lo que evidencia la disposición de la entidad para intervenir si las condiciones económicas así lo requieren.

La política monetaria adoptada por el Banco Popular de China responde a la necesidad de asegurar un crecimiento económico estable y una recuperación progresiva de los precios, de acuerdo con el mensaje transmitido por la institución. Según lo consignado, las herramientas disponibles incluyen no sólo eventuales reducciones en los tipos de interés, sino también posibles ajustes en el coeficiente de reservas obligatorias, que regula la cantidad de dinero que los bancos deben mantener como reservas y, por tanto, la liquidez disponible en el mercado.

Tal como remarcó el medio, el tipo de interés a un año refuerza el acceso al crédito de consumo, mientras que el de cinco años favorece condiciones estables para el sector inmobiliario y los préstamos hipotecarios. Estos parámetros resultan clave en el contexto económico del país asiático, donde la demanda interna y el funcionamiento del sector financiero mantienen un rol protagónico en las estrategias de reactivación y consolidación del crecimiento.

El mantenimiento de las tasas de referencia durante nueve meses consecutivos refleja la cautela adoptada por el Banco Popular de China ante el actual entorno económico internacional y local. El enfoque principal ha sido sostener la estabilidad financiera, brindar respaldo al desarrollo y mantener niveles adecuados de liquidez en el sistema, según subrayó el reporte.