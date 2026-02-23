Toyota se alía con Treehouse en EE.UU. para instalar cargadores de coches eléctricos en el hogar

La posibilidad de que los propietarios de vehículos Toyota y Lexus instalen soluciones de carga en sus hogares se facilitará a través de estimaciones detalladas proporcionadas en menos de dos días. La alianza recientemente anunciada entre Toyota Norteamérica y Treehouse, plataforma operativa digital enfocada en programas de electrificación, permitirá a los clientes recibir presupuestos rápidos para la instalación de cargadores domésticos, optimizando así el acceso a la infraestructura necesaria para los automóviles eléctricos y electrificados de la marca. Tal como informó el medio que dio a conocer la noticia, la iniciativa busca simplificar la transición hacia la movilidad eléctrica para los usuarios de la firma en Estados Unidos.

Según publicó el medio, gracias a la tecnología de definición virtual desarrollada por Treehouse y protegida mediante patente, los dueños de vehículos pueden solicitar un presupuesto enviando solo algunas fotografías de su hogar junto con los detalles obtenidos de una inspección básica. En un plazo máximo de 48 horas, los usuarios reciben un cálculo anticipado del costo de la instalación, permitiendo una planeación eficiente y transparente. Posteriormente, Treehouse asume la gestión integral del proceso, coordinando a profesionales en electricidad previamente revisados por la empresa para evaluar, actualizar y ejecutar la instalación de los componentes necesarios. El objetivo, según consignó la fuente, es garantizar que cada proyecto respete criterios estrictos de calidad y seguridad.

Toyota Norteamérica detalló que todos los modelos eléctricos e híbridos enchufables (BEV y PHEV) de Toyota y Lexus fabricados a partir del año 2026 contarán de fábrica con un cable cargador doméstico de corriente alterna diseñado para operar en tomas de 120 V o de 240 V. Esta solución permitirá tanto carga de nivel 1 como carga más rápida de nivel 2. La potencia máxima del sistema será de 7,7 kW, lo que, en condiciones óptimas, supone la posibilidad de recargar la batería del 10% a su totalidad durante el período nocturno.

De acuerdo con lo informado, los propietarios que opten por la instalación de una toma de 240 V mediante Treehouse podrán aprovechar la velocidad de carga incrementada que ofrece el cable de doble voltaje suministrado con los vehículos nuevos. La garantía para esta solución se extiende a tres años en el caso de los cargadores para vehículos Toyota y a cuatro años para aquellos destinados a automóviles Lexus. Esta cobertura permitirá a los usuarios contar con respaldo durante gran parte de la vida útil inicial de su vehículo eléctrico.

El acuerdo incluye la opción de instalar un cargador ChargePoint Home Flex de nivel 2 con cableado fijo, disponible a través de Treehouse. Según especificó Treehouse en declaraciones recogidas por la fuente, este dispositivo es capaz de reducir hasta un 30% los tiempos de carga, aunque la eficacia exacta depende tanto del modelo concreto de vehículo como de la configuración de la instalación eléctrica en la vivienda.

La integración de este servicio tiene como fin, según dijo Thibaut de Barros Conti, vicepresidente de Incubación y Desarrollo Empresarial de Toyota Norteamérica, ofrecer a los clientes un procedimiento de compra y puesta en marcha tan sencillo como adquirir y disfrutar de los vehículos de las marcas. Para el ejecutivo, la colaboración con Treehouse representa un punto de venta único que permitirá instalar soluciones de carga doméstica adaptadas a las necesidades de los usuarios. Citado por el medio, de Barros Conti destacó la reputación de Toyota y Lexus como vehículos de fácil adquisición y manejo, argumentando que la incorporación de este método para la carga en casa amplía ese mismo enfoque orientado a la practicidad.

Por su parte, Eric Owski, cofundador y director ejecutivo de Treehouse, expresó: “Estamos encantados de trabajar con Toyota para mejorar la experiencia de carga en el hogar y los vehículos eléctricos para los clientes de Toyota y Lexus”. Estas declaraciones, reflejadas por el medio en su cobertura, refuerzan la intención de ambas compañías de optimizar los servicios disponibles para los usuarios en el contexto de la electrificación automotriz.

El anuncio de la asociación forma parte de un esfuerzo más amplio por acompañar el desarrollo y lanzamiento de modelos eléctricos de última generación, brindando soporte para que los consumidores puedan acceder a una infraestructura de carga eficiente desde sus domicilios. Según consignó el medio, la solución tecnológica ofrecida reduce la complejidad y los tiempos de gestión habitualmente asociados con la instalación de cargadores para automóviles eléctricos, un aspecto considerado clave para incentivar la adopción de vehículos eléctricos en el mercado estadounidense.

La colaboración da respuesta a las crecientes necesidades de los usuarios de automóviles eléctricos e híbridos enchufables, quienes requieren sistemas de carga domiciliaria que sean seguros, veloces y de sencilla implementación. Treehouse, encargada de coordinar la totalidad del proceso, actúa como intermediaria entre los clientes y los electricistas calificados, supervisando que cada paso respete los parámetros exigidos por sus protocolos internos y por las normativas vigentes.

De este modo, la propuesta conjunta de Toyota y Treehouse aborda tanto el componente tecnológico como el de atención al usuario, incidiendo sobre el acceso a presupuestos claros y rápidos, la garantía de calidad, y la gestión profesional de la instalación de la infraestructura de carga. Según informó el medio, con este acuerdo ambas compañías buscan que la experiencia vinculada a la movilidad eléctrica sea tan accesible y directa como la que caracteriza tradicionalmente a los automóviles Toyota y Lexus.