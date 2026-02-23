Agencias

Petro limita a petróleo "liviano" la posible importación de crudo desde Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha especificado que importará petróleo "liviano" en una eventual importación de crudo desde Venezuela.

"Nosotros no estamos pensando traer petróleo de Venezuela, no se necesita. Si acaso, es posible el petróleo de Apure/Barinas que es liviano y podría refinarse en Barrancabermeja", señaló en su cuenta de 'X'.

Con todo, el mandatario ha explicado que Colombia podría "ser transporte de gas al mundo" si Venezuela avanza en su propia transición energética.

Para ello, Petro ha agregado que desde Colombia podría trabajar en "reanimar" el sector eléctrico del occidente venezolano con energías limpias, "incluso para la extracción de sus hidrocarburos".

El Gobierno de Petro está apostando por impulsar la transición energética de Colombia a base de disminuir la importación de combustibles. Entre las medidas implementadas destaca la imposición de un arancel de hasta el 40% para automóviles y del 35% para motocicletas propulsadas por gasolina o diésel.

A comienzos del mes de febrero de este año, el presidente colombiano ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la ayuda de la petrolera Ecopetrol para impulsar la reactivación energética de occidente de Venezuela a partir de las conexiones eléctricas, gasoductos y oleoductos ya existentes entre ambos países para exportar petróleo desde puertos colombianos.

EuropaPress

