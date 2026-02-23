Patricia Ayuela percibió 718.000 euros como consejera delegada de Línea Directa en 2025, un 31% más

El presidente de Línea Directa, Alfonso Botín, mantuvo una remuneración anual de 171.000 euros en 2025, idéntica a la registrada el año previo, según consignó el informe de remuneraciones remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este pago se desglosó entre una cuantía fija de 124.000 euros, junto a 47.000 euros en concepto de dietas vinculadas a sus funciones. En contraste, la consejera delegada Patricia Ayuela experimentó un incremento significativo en su retribución total, alcanzando los 718.000 euros en 2025, cifra que representa un crecimiento del 30,8% respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con lo reportado este lunes por Línea Directa.

El informe enviado a la CNMV detalla que Ayuela percibió 656.000 euros en metálico, cifra que supuso un aumento del 26,4% en comparación con 2024. Dentro de este monto, la remuneración se distribuyó en 93.000 euros como salario fijo, 25.000 euros derivados de las dietas correspondientes a sus funciones como consejera, y 397.000 euros por sus actividades ejecutivas en la empresa. Además, la directiva recibió una retribución variable a corto plazo de 81.000 euros y una variable a largo plazo de 37.000 euros. Los beneficios adicionales totalizaron 23.000 euros, correspondiendo a seguros de vida, pólizas de salud, combustible y gastos relacionados con el renting del vehículo asignado.

Aparte de la remuneración directa, el informe de remuneraciones recoge otros 62.000 euros que Ayuela percibió vinculados a beneficios brutos de acciones o instrumentos financieros consolidados, conforme publicó Línea Directa en la documentación oficial.

El medio encargado de divulgar estos datos reflejó que, en conjunto, el ajuste positivo en la retribución de la consejera delegada supuso un crecimiento relevante respecto al precedente ejercicio, motivado en parte por componentes variables y beneficios asociados a objetivos cumplidos o derechos consolidados sobre activos financieros. Desde la perspectiva de la plantilla, el informe comunicó que el salario medio en Línea Directa durante 2024 se situó en 43.000 euros, representando una subida del 2,38% con relación al año anterior.

Según reportó el documento de la entidad aseguradora, la política de remuneraciones establece la diferenciación clara entre los distintos conceptos salariales: remuneración fija, variable, beneficios extrasalariales y otros incentivos ligados al desempeño o a la pertenencia a órganos de gobierno. En el caso de Botín, su salario se compuso exclusivamente de partidas en metálico, sin participación en variables ni derechos sobre instrumentos financieros, según detalló la compañía en la información presentada ante la CNMV.

Los datos del informe ofrecen una comparación entre las retribuciones de la alta dirección y la nómina general de la empresa. El informe identificó y desglosó cada uno de los conceptos que integran la compensación de los principales directivos, reuniendo cifras y porcentajes que permiten examinar tanto la evolución de las remuneraciones individuales como las tendencias generales en la retribución de los empleados.

El informe publicado por Línea Directa y remitido a la CNMV se enmarca dentro de las obligaciones de transparencia y buen gobierno corporativo que rigen en las compañías cotizadas del sector financiero y asegurador en España.