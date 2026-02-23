La semFYC y Fundación Alícia ponen en marcha un curso mejorar la alimentación de personas mayores en Atención Primaria

El registro de la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) indica que el déficit nutricional afecta a más de 3,5 millones de personas en España, con 1,01 millones de hombres y 2,56 millones de mujeres que presentan algún grado de carencia nutricional. Según informó la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Fundación Alícia, estos datos reflejan una prevalencia que afecta principalmente a las mujeres, quienes acumulan cerca del 75% de los casos identificados.

El medio señaló que, ante este escenario, ambas organizaciones han anunciado la creación de un curso orientado a transformar la consulta de Atención Primaria en un espacio donde se prioriza el seguimiento de los hábitos alimentarios en personas mayores que muestran fragilidad o enfermedades crónicas. De acuerdo con la información publicada por dichas entidades, la formación pretende establecer la gestión de la alimentación diaria como un componente central en el manejo terapéutico de las personas mayores, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el posible aumento de situaciones de vulnerabilidad ligadas a la nutrición.

La nueva formación, titulada 'Comer bien para envejecer mejor. Abordaje del paciente mayor desde un punto de vista culinario', integra conocimientos de medicina culinaria, práctica culinaria, evidencia científica y herramientas clínicas, detalló la semFYC. Está dirigida a profesionales de Atención Primaria e incluye contenidos actualizados sobre las necesidades nutricionales en el envejecimiento, así como estrategias dietético-culinarias ajustadas a situaciones clínicas habituales en consulta, que incluyen fragilidad, disfagia, malnutrición o enfermedad renal.

Según lo publicado por la Fundación Alícia y la semFYC, uno de los pilares de la propuesta es dotar a los especialistas de técnicas de comunicación orientadas a acompañar a los pacientes en el proceso de modificación de hábitos alimentarios. El objetivo es facilitar cambios sencillos pero efectivos que permitan mantener formas de alimentación saludables y sostenibles a largo plazo.

El curso fue diseñado para que el personal sanitario pueda incorporar la gestión alimentaria de forma operacional en el proceso clínico habitual y con base en la evidencia científica más reciente, informó la sociedad médica. "Nuestro objetivo es que cada consulta se convierta en una oportunidad real para mejorar la alimentación del día a día y, por tanto, el bienestar de nuestros pacientes", expresaron representantes de la semFYC, señalando el rol clave de la Atención Primaria en el seguimiento y mejora de la calidad de vida de un grupo poblacional especialmente expuesto a riesgos de desnutrición.

El seguimiento regular y cercano que caracteriza a la Atención Primaria representa, según la semFYC, una oportunidad para intervenir en la nutrición de los pacientes mayores y reducir complicaciones asociadas, así como favorecer la autonomía personal de este colectivo. Se enfatiza que la proximidad y visión integral de los profesionales de esta área ubica a los especialistas en una posición ventajosa para fomentar y consolidar hábitos alimentarios que incidan directamente en la salud y en la capacidad de autogestión de las personas mayores.

Además de la actualización científica, el programa formativo propone herramientas prácticas para implementar en la consulta diaria. Entre ellas, se incluyen opciones culinarias adaptadas a las situaciones clínicas mencionadas y métodos para individualizar el asesoramiento nutricional según la condición particular de cada paciente.

El déficit nutricional, identificado en la BDCAP como un problema de salud de alcance nacional, requiere, según ambas organizaciones, un enfoque preventivo reforzado con la acción directa desde los centros de salud. Por ello, el acuerdo entre la semFYC y la Fundación Alícia pretende responder a la necesidad de fortalecer la formación de los profesionales en hábitos alimentarios y nutrición con el fin de anticipar y mitigar los riesgos asociados al envejecimiento y las enfermedades crónicas.

Según detalló la Fundación Alícia, la intención del curso no solo es aportar un enfoque innovador en la formación sanitaria, sino también dotar a los equipos de herramientas que hagan posible la personalización del acompañamiento nutricional. Este acompañamiento busca que los cambios adoptados por las personas mayores no solo sean efectivos, sino que se sostengan en el tiempo, favoreciendo la prevención y el mantenimiento de la autonomía y la calidad de vida en la vejez.

La semFYC concluyó que la iniciativa permitirá reforzar la capacitación técnica y humana de los profesionales encargados de la atención a personas vulnerables, con acciones orientadas tanto a la prevención como a la intervención en situaciones identificadas de riesgo nutricional dentro del contexto clínico habitual.