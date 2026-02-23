El ELN anuncia un alto el fuego para las legislativas y las primarias presidenciales del 8 de marzo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha reiterado su propuesta para impulsar un acuerdo nacional en Colombia, ofreciendo negociaciones tanto con el nuevo Congreso que se conforme tras las elecciones legislativas del 8 de marzo como con el presidente electo en los próximos comicios presidenciales previstos para el 31 de mayo. De acuerdo con la información publicada por el medio, la organización armada sostiene que el país necesita avanzar hacia soluciones basadas en la democracia, la soberanía, la equidad y la justicia social. En este contexto, el ELN anunció un cese unilateral de sus operaciones armadas durante las elecciones legislativas y las primarias presidenciales que tendrán lugar en marzo, con el objetivo de garantizar la libre participación de los ciudadanos.

Tal como detalló la fuente, el ELN declaró a través de un comunicado que su alto el fuego responde a la política de la organización de favorecer la libertad de decisión del pueblo en procesos electorales. El grupo expresó que reconoce la importancia de que los votantes puedan ejercer su derecho sin presiones ni obstáculos y recalcó que esta no es la primera vez que adoptan tal medida, ya que durante los comicios de los últimos cuatro gobiernos han decretado ceses similares de manera unilateral.

El comunicado difundido por el ELN afirma que la organización se deslinda de las prácticas que buscan vincularlos con intentos de coartar el ejercicio libre del voto. Según lo consignado por el medio, el grupo sostiene que no participa en las elecciones con candidatos propios ni financia campañas políticas. Además, hace énfasis en que no tiene vínculos con actividades asociadas al narcotráfico, aunque critica que, a diferencia de otras estructuras armadas ilegales, el narcotráfico sí interviene en los procesos electorales del país a través de conexiones con varios clanes políticos.

En el mensaje emitido por la guerrilla, se apunta que las autoridades y quienes han gobernado Colombia en años recientes no han atendido lo que describen como la voz de las mayorías. Desde esta perspectiva, el ELN invita nuevamente a la construcción de consensos amplios para abordar los desafíos políticos y sociales del país, insistiendo en que estas soluciones deberían surgir de la discusión democrática con las instancias elegidas en las próximas contiendas electorales.

El medio reportó que las elecciones del 8 de marzo permitirán a la ciudadanía colombiana elegir tanto a los representantes de la Cámara como a los senadores que conformarán el Congreso. Igualmente, varias coaliciones políticas celebrarán sus consultas internas para definir a quienes serán sus candidatos en la contienda presidencial que se desarrollará el 31 de mayo. El comunicado del ELN subraya la importancia de que los electores tengan la opción de votar por la persona que consideren adecuada o, si así lo prefieren, abstenerse del proceso, en un ambiente sin coacciones.

A lo largo de su pronunciamiento, el ELN resalta que no se constituye como una organización electoral. El grupo rechaza cualquier señalamiento que lo relacione con distorsiones al proceso de votación y sitúa esas acusaciones dentro de lo que considera un intento de tergiversar el papel de la guerrilla en el contexto nacional. Según publicó la fuente, el grupo reitera que su política histórica gira en torno a la defensa de la libertad y la expansión de los espacios democráticos en el país.

Por otro lado, el comunicado señala que el cese unilateral de hostilidades tiene como finalidad ofrecer garantías mínimas para que los comicios transcurran en un entorno de mayor transparencia y participación. La información difundida recuerda que estas decisiones forman parte de una conducta reiterada, ya que en los pasados procesos electorales el ELN ha optado por declaratorias similares en busca de facilitar la movilidad y la expresión libre de los votantes.

El medio también resalta que dicho cese del fuego no implica renunciar a las demandas políticas e históricas de la organización, sino que constituye una muestra de disposición para mantener un canal de diálogo con las nuevas autoridades que surgirán del proceso electoral. Este gesto, según el comunicado, reafirma la posición del grupo de priorizar la búsqueda de acuerdos amplios orientados a responder a los reclamos estructurales de la sociedad colombiana.

La decisión del ELN llega en un momento en que el escenario político colombiano se encuentra en plena preparación para la renovación del legislativo y la definición de candidaturas presidenciales, con la atención de diversos sectores nacionales e internacionales sobre la seguridad y el respeto al sufragio en el país. El grupo armado insiste en que sus acciones buscan ser coherentes con su política de contribuir al desenvolvimiento autónomo del pueblo colombiano durante las votaciones.