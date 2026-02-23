El 12 de mayo también acogerá la celebración del Día del Técnico de Enfermería

El fallo judicial ratificado por la sentencia 69/2024, dictada el 18 de julio por el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid, establece definitivamente que los técnicos de enfermería pueden conmemorar oficialmente el 12 de mayo como su día, paralelo al Día Internacional de la Enfermera. Según ha informado el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), la resolución se produce tras un prolongado proceso en el que el Consejo General de Enfermería había intentado bloquear este reconocimiento, pero la justicia ha rechazado sus argumentos y su demanda, haciendo firme la sentencia al haberse agotado los plazos legales para presentar recursos.

El medio de comunicación detalla que el Sindicato de Técnicos de Enfermería anunció que la marca "12 de mayo: Día del Técnico de Enfermería" fue inscrita y publicada formalmente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 5 de diciembre de 2022. A partir de este registro, el Consejo General de Enfermería inició una estrategia que incluyó diversas actuaciones legales, argumentando que la utilización de la fecha podría provocar confusión con la conmemoración internacional dedicada a las enfermeras, motivo por el que recurrió a la vía judicial.

Según reportó la fuente, la secretaria de Organización y Comunicación del sindicato SAE, Isabel Lozano, manifestó que el fallo obliga al Consejo General de Colegios de Enfermería a aceptar que los técnicos de enfermería tienen derecho a utilizar y celebrar la marca en esa fecha. "Ahora, el Consejo General de Colegios de Enfermería, interesado en negar este derecho a los técnicos de Enfermería, deberá acatar la sentencia y respetar el fallo que reconoce nuestro derecho a hacer uso de una marca que fue publicada el día 5 de diciembre de 2022 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)", explicó Lozano, según citó la fuente original.

Tal como publica el medio, Lozano sostuvo que este reconocimiento concede al Sindicato de Técnicos de Enfermería la posibilidad de organizar y reivindicar el 12 de mayo como un día que visibiliza su labor dentro del sistema sanitario. Agregó, además, que los técnicos de cuidados de enfermería son integrantes esenciales de los equipos de enfermería, junto con las enfermeras, y que la sentencia refuerza su papel dentro de estos equipos multidisciplinares.

De acuerdo con la información difundida, el fallo judicial incluye una valoración sobre la naturaleza de la disputa legal. El texto de la sentencia indica que, en el fondo del litigio, existe un conflicto entre ambos colectivos sobre la valoración de la titulación, las competencias y las funciones de enfermeros y técnicos. Según dicta la resolución, el Consejo General de Enfermería buscaba afirmar la superioridad académica y funcional de las enfermeras, mientras que los técnicos pretendían poner en valor su contribución profesional y su importancia en la atención sanitaria.

El medio original precisó que la sentencia no solo reconoce el derecho a utilizar la marca, sino que también cierra la vía judicial para futuras impugnaciones por el mismo asunto, al tratarse de una resolución firme e inapelable. El Sindicato de Técnicos de Enfermería sostiene que esta decisión judicial permite que, en adelante, el 12 de mayo acoja oficialmente la celebración de ambos colectivos profesionales, reafirmando la configuración plural de los equipos de enfermería en el entorno sanitario español.