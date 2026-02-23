El gobernador Alexandr Bogomaz señaló que una escuela de Novaya Pogoshch, en el distrito de Suzemski, sufrió daños materiales como resultado del impacto de un dron kamikaze. Según informó el medio que recoge las declaraciones del funcionario, este incidente formó parte de una serie de ataques con dispositivos aéreos no tripulados en la región frontera de Briansk, Rusia, que tuvieron consecuencias mortales y afectaron a infraestructuras civiles.

De acuerdo con la información publicada por los portavoces oficiales citados por la prensa, el primer ataque ocurrió en la localidad de Goritsi, en el distrito de Pogarski, donde una de las aeronaves no tripuladas impactó y provocó la muerte de un residente. "Un civil ha muerto en el ataque terrorista. Nuestras condolencias a la familia de la víctima", expresó Alexandr Bogomaz mediante un comunicado difundido en redes sociales, según consignó la fuente original.

La serie de incursiones no se limitó a ese punto. Un segundo ataque, también atribuido al uso de un dron kamikaze de origen ucraniano, tuvo lugar en Troebortnoye, dentro del distrito de Sevski. El artefacto colisionó con un vehículo en movimiento, lo que ocasionó el fallecimiento de otro civil, detalló el gobernador en sus intervenciones recogidas por la prensa local.

El funcionario también denunció, según reportó el medio, que en la localidad de Novaya Pogoshch la ofensiva aérea provocó desperfectos en una escuela, aunque no se registraron víctimas entre los asistentes o el personal de la institución educativa. En sus declaraciones, Bogomaz caracterizó los episodios como actos "terroristas" procedentes de Ucrania.

Los ataques atribuidos al uso de drones en territorio ruso, particularmente en zonas residenciales y contra infraestructuras que incluyen escuelas y vehículos civiles, representan una escalada en el tipo de objetivos elegidos dentro del conflicto. Los daños materiales en la escuela resaltan el riesgo para la infraestructura educativa, mientras que la muerte de civiles en distintos incidentes en Goritsi y Troebortnoye ha intensificado la preocupación sobre la seguridad de los habitantes de la región de Briansk, según publicó el medio basado en los partes oficiales difundidos.

Autoridades rusas reforzaron los mensajes de condena a las acciones atribuidas a Ucrania y expusieron sus posiciones sobre la gravedad de estos hechos a través de distintos comunicados. El medio recoge que el gobierno local ordenó la evaluación de los daños en la escuela y la asistencia a las familias afectadas en las localidades donde los drones impactaron.

Según reportó la fuente, estos sucesos profundizan el clima de tensión existente en los territorios fronterizos y mantienen la atención sobre la protección de zonas civiles que han resultado vulnerables frente a incursiones de vehículos aéreos no tripulados en el marco del conflicto.