(Crónica) El Sanse sorprende al Cádiz y abre hueco con el descenso

Lander Astiazaran aseguró el triunfo para la Real Sociedad B en el descuento, estableciendo el 0-2 definitivo sobre el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla y permitiendo al conjunto donostiarra fortalecer su posición fuera de la zona de descenso. Según informó Europa Press, el filial donostiarra sumó su tercera victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion durante el último enfrentamiento de la jornada 27, una racha que les otorga cinco puntos de ventaja respecto a los puestos de descenso y eleva su total a 34 unidades.

De acuerdo con Europa Press, el desarrollo del primer tiempo estuvo marcado por la ausencia de goles y una jugada polémica provocada por la anulación de un tanto cadista por una falta cometida antes de la definición, una decisión que influyó en el ánimo de ambos equipos. Tras el descanso, la Real Sociedad B mostró mayor eficacia en las áreas. Job Ochieng inauguró el marcador en el minuto 72, premiando el esfuerzo ofensivo del equipo visitante y aumentando la presión sobre los locales, que llegaban a este partido en una situación delicada.

El medio Europa Press detalló que en los minutos finales, el equipo andaluz intentó revertir la desventaja pero no encontró respuestas ofensivas y terminó cediendo espacios. Esta circunstancia la aprovechó el equipo vasco para sentenciar el duelo: ya en el tiempo adicional, Lander Astiazaran anotó el segundo tanto, sellando una victoria que toma especial importancia en la carrera por la permanencia. Con este resultado, la Real Sociedad B, conocida como Sanse, mantiene el impulso positivo que ha adquirido en las últimas jornadas.

El Cádiz, por su parte, agudiza su fase negativa. Europa Press reportó que con esta derrota, el conjunto andaluz acumula seis jornadas sin conocer el triunfo y suma su quinta derrota en ese periodo, lo que deja al equipo con 35 puntos, tan solo uno más que la Real Sociedad B. Esta tendencia negativa ha generado preocupación dentro de su entorno, debido a la falta de resultados y la proximidad a los equipos que luchan por evitar el descenso directo.

En cuanto al balance general de la jornada 27, el medio Europa Press informó sobre los resultados que moldearon la clasificación. El viernes, el Ceuta se impuso al Granada por 2-1. El sábado, el Leganés igualó 1-1 frente a la Cultural Leonesa, Deportivo de La Coruña venció al Eibar 1-0 y el Mirandés superó al Huesca 2-1. Almería sumó tres puntos ante el Córdoba por 2-1 y Las Palmas y Castellón no pasaron del empate 1-1. El domingo, Sporting de Gijón y Valladolid empataron 2-2, Andorra se impuso al Zaragoza 2-1, Racing de Santander ganó al Burgos 1-0 y el Málaga derrotó al Albacete por la mínima, 1-0. El cierre el lunes correspondió con el triunfo de la Real Sociedad B en Cádiz.

Europa Press subrayó la importancia de los puntos obtenidos por la Real Sociedad B, dado que permitirán al filial disponer de mayor margen de error en la lucha directa contra el descenso. Por el contrario, la presión aumenta sobre el Cádiz, que ve comprometerse su temporada debido a los resultados adversos de las últimas fechas.

El medio señaló además que el tanto anulado en la primera mitad generó protestas entre los jugadores y la afición local, al considerar que la acción podía haber significado un giro en el encuentro. El rigor defensivo mostrado por la Real Sociedad B fue uno de los factores que sostuvo el empate en el primer tiempo y facilitó la gestión del resultado tras adelantarse en el marcador.

Ante el contexto actual, según Europa Press, ambos equipos encaran un tramo decisivo de la temporada. La Real Sociedad B aspira a consolidar su buena dinámica para asegurar la salvación anticipada, mientras que el Cádiz enfrenta la necesidad urgente de revertir su tendencia negativa para no verse arrastrado a la lucha directa por la permanencia en LaLiga Hypermotion. El desenlace de las próximas jornadas determinará los efectos a largo plazo de este resultado en la tabla de posiciones.