Un incendio calcina dos coches por completo en Ribeira (A Coruña) y deja afectado a un tercero

El sonido de una explosión sobresaltó a los habitantes del Paseo das Carolinas en la localidad gallega de Ribeira durante la madrugada. De acuerdo con la información difundida por 112 Galicia, un particular alertó al servicio de emergencias sobre un incendio en el que dos turismos estaban envueltos en llamas tras la detonación de uno de los vehículos. Tras la llamada de aviso, los equipos de emergencia acudieron al lugar poco después de las 06:30 del domingo para contener el fuego y evaluar los daños, según reportó la central de emergencias.

Los Bomberos de Ribeira confirmaron posteriormente que ambos coches quedaron completamente calcinados por el efecto del incendio, mientras que un tercer automóvil, ubicado cerca del foco inicial, mostró daños ocasionados por el calor o el alcance de las llamas, detalló 112 Galicia. El despliegue de las fuerzas de seguridad movilizó tanto a la Policía Local como a la Policía Nacional, que se incorporaron al operativo para asegurar la zona, asistir a los equipos de extinción y comenzar las indagaciones sobre el origen del incidente y las circunstancias de la explosión.

Según publicó 112 Galicia, el suceso no provocó daños personales. Sin embargo, el impacto en los residentes se reflejó en la rápida reacción vecinal ante la naturaleza ruidosa y visualmente llamativa del incidente, que interrumpió la tranquilidad habitual de la madrugada en el Paseo das Carolinas. Las investigaciones de los cuerpos policiales tienen como objetivo esclarecer si la causa de la explosión y el posterior incendio guarda relación con factores mecánicos, eléctricos o alguna intervención externa, proceso que, tal como relató la central de emergencias, sigue en marcha.

Durante la actuación, los bomberos se enfocaron en controlar la propagación de las llamas para evitar que afectaran otros vehículos próximos y proteger las edificaciones cercanas. Tras la extinción, se efectuó una inspección exhaustiva de los coches afectados para determinar su estado final y recabar posibles pistas que faciliten la investigación policial. La presencia de la Policía Nacional y la Local en el lugar busca también recabar testimonios de los testigos y de los vecinos que presenciaron el inicio de las llamas y escucharon la explosión, según consignó el medio de emergencias.

El comunicado de 112 Galicia recogió que la intervención coordinada de las diversas fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia permitió evitar mayores daños materiales en la zona del Paseo das Carolinas. El incidente generó inquietud entre los residentes y puso en evidencia la respuesta conjunta de los organismos públicos ante situaciones imprevistas que afecten la vida comunitaria. La evolución del caso dependerá de los resultados de las pesquisas abiertas para determinar las causas exactas que originaron el incendio y la explosión del vehículo.

Hasta que culminen las averiguaciones, las autoridades mantienen la vigilancia en el área afectada y recomiendan a los propietarios de vehículos estacionados en el entorno comunicarse con los servicios municipales para recibir información y orientación relacionada con la seguridad y el estado de sus automóviles. Las actualizaciones sobre la investigación se difundirán a través de los canales oficiales de emergencia en la región, según puntualizó el personal de 112 Galicia.