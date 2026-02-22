Los Gemeliers denuncian una agresión a la salida de una discoteca en Madrid

El entorno de los hermanos Olmedo comunicó que ambos artistas se encuentran descansando y en buenas condiciones tras los incidentes ocurridos el pasado fin de semana, y que la Policía ya dispone de información relevante sobre quienes perpetraron la agresión. La noticia principal es que Jesús y Daniel Olmedo, conocidos artísticamente como Los Gemeliers, presentaron una denuncia ante la Policía Nacional tras haber sido víctimas de insultos, agresiones físicas y el uso de gas pimienta al abandonar una discoteca de Madrid en el marco de la celebración de sus cumpleaños.

Según publicó Europa Press, fuentes policiales confirmaron que el episodio motivó la apertura de una investigación que busca identificar plenamente a los responsables de la agresión. Los hechos tuvieron lugar cuando los hermanos salieron de un local nocturno en Madrid, acompañados por un grupo de amigos y sus parejas. En ese momento, un grupo de desconocidos comenzó a insultarles y agredirles, y además utilizaron un spray de pimienta contra ellos, según detalló el programa 'Fiesta' del canal Telecinco.

De acuerdo con los reportes, el ataque se produjo de forma inesperada justo a la salida del establecimiento. Tanto Los Gemeliers como las demás personas que iban con ellos se vieron afectados. El uso de gas pimienta complicó la situación al provocar síntomas de irritación en las vías respiratorias y en los ojos de varios de los presentes, explicaron fuentes consultadas por distintos medios.

La denuncia presentada ante la Policía Nacional fue confirmada por Europa Press y otros medios. La apertura del expediente posibilitó que agentes comenzaran a recabar pruebas y tomar declaraciones a los afectados, con el fin de obtener más detalles sobre el grupo agresor y esclarecer los motivos detrás de la agresión. Los investigadores tratan ahora de esclarecer tanto la identidad de los autores como el desencadenante del altercado violento.

Daniel Oviedo publicó a través de su cuenta de Instagram un mensaje compartido previamente por su hermano Juan Carlos, en el que ambos se refieren a lo sucedido como una "pesadilla". Añaden en dicho mensaje que, tras la denuncia, la Policía cuenta ya con "información clara sobre los responsables" del hecho, según reportó Telecinco y refrendó Europa Press. El comunicado indica que, por el momento, los artistas permanecerán en reposo y que se espera que ofrezcan declaraciones públicas cuando recuperen el ánimo.

Por su parte, el escrito firmado por Juan Carlos Oviedo precisa que la salud de Los Gemeliers no reviste gravedad, según confirmaron fuentes de su entorno y Europa Press. El mensaje dirigido a sus seguidores subraya que los hermanos podrán pronunciarse personalmente “cuando se encuentren con más fuerza”.

La investigación policial sigue abierta, y los agentes continúan trabajando sobre la base de la denuncia y de las pruebas obtenidas en el lugar del incidente, con el objetivo de identificar y localizar a los responsables de la agresión. Según publicó el programa 'Fiesta' de Telecinco, el contexto del ataque tiene relación directa con la celebración privada de los cumpleaños de los músicos, aunque las motivaciones finales del grupo atacante todavía no han sido esclarecidas plenamente.

Los Gemeliers, conocidos en el ámbito artístico español como dúo musical, celebraban un evento personal junto a personas de su confianza en el momento de la agresión, informó Europa Press. Ninguna de las personas que acompañaban a los hermanos sufrió lesiones graves, aunque todo el grupo quedó visiblemente afectado por la experiencia.

La Policía Nacional continúa recogiendo testimonios y revisando imágenes de las cámaras de seguridad en las inmediaciones del local, según distintas fuentes citadas por Europa Press. La finalidad de estas diligencias es aportar elementos de prueba que permitan avanzar en la investigación. El entorno cercano a los artistas agradeció las muestras de apoyo recibidas a través de redes sociales y reiteró que seguirán colaborando con las autoridades para la resolución del caso.

Los hechos generaron reacciones entre seguidores y figuras públicas, quienes se manifestaron en redes sociales condenando los ataques y solidarizándose con los afectados, consignó Europa Press. Se mantiene la expectativa sobre los avances de la investigación y la posible identificación de los responsables, cuya localización permitirá avanzar hacia el esclarecimiento total de lo sucedido a la salida de la discoteca madrileña.