El Kosner Baskonia gana al Real Madrid la Copa del Rey de Valencia 2026

El equipo vitoriano había estado ausente de las finales de la Copa del Rey desde su victoria en 2009 ante el CB Málaga en Madrid por 100-98. Esta larga espera concluyó este domingo, cuando el Kosner Baskonia logró imponerse frente al Real Madrid en el Roig Arena de Valencia con un marcador de 89-100. Según informó el medio fuente, el conjunto baskonista consiguió su séptima Copa del Rey tras protagonizar una remontada en la fase decisiva del partido, impulsado por las actuaciones de Timothé Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest.

De acuerdo con la información publicada, el encuentro tuvo un desarrollo muy ajustado, marcado por cambios frecuentes en el liderazgo del marcador. El Real Madrid mantuvo la ventaja durante casi 28 minutos del duelo, cumpliendo con los pronósticos que lo señalaban como favorito para llevarse el trofeo. Sin embargo, en el tramo final del partido emergió la reacción del Kosner Baskonia, que logró revertir la situación en el marcador y consolidó su triunfo con una diferencia de 11 puntos al finalizar el encuentro.

El medio fuente detalló que la resolución del partido en los minutos finales se vio acompañada del aliento constante de la afición baskonista. El cántico “¿y si ganamos, qué?”, que resonó en las gradas, encontró respuesta en la actitud de los jugadores sobre la pista, quienes ejecutaron una ofensiva decisiva en el momento crítico. Trent Forrest y Timothé Luwawu-Cabarrot destacaron por su aporte, aunque este último no pudo concluir el partido por acumulación de faltas, tras haber sido designado como el jugador más valioso del equipo a lo largo del torneo.

Tal como consignó el medio, la victoria del Baskonia interrumpe una racha dominadora del equipo blanco y altera la lógica competitiva esperada. Los vitorianos, guiados tácticamente por Paolo Galbiati, mostraron solidez en ataque y defensa durante la última fase del partido, lo que les permitió superar al Real Madrid, que hasta ese momento había manejado el ritmo del juego.

El partido, definido como una final inédita en la historia del torneo, reflejó la intensidad de la competición y el valor estratégico de las rotaciones y las decisiones técnicas en los momentos clave. Baskonia capitalizó los errores y el desgaste físico de su rival en el último cuarto, mientras sostenía una defensa efectiva y un acierto en el tiro exterior que terminó siendo determinante para cerrar el marcador a su favor.

Según reportó el mismo medio, este campeonato representa un nuevo capítulo en la trayectoria del club vitoriano en la competición copera. La séptima Copa del Rey se suma así a su palmarés, tras una sequía de títulos en este certamen que se extendió durante 17 años, lo que refuerza el significado del logro para jugadores, técnicos y seguidores del equipo azulgrana. La campaña cierra con un triunfo que quedará registrado como un giro relevante en la historia reciente del baloncesto nacional.