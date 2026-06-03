La UE y Alemania impulsan fondo de 80 millones por empleo en Oriente Medio y Norte África

Bruselas, 3 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE), el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el Banco de Desarrollo KfW de Alemania pusieron en marcha este miércoles un fondo de 80 millones de euros para impulsar la innovación con fines sociales y medioambientales, crear empleo sostenible y fomentar la inclusión económica en toda la región de Oriente Medio y el Norte de África.

Con aportaciones respectivas de 15 y 39 millones de euros, la Comisión Europea y el BMZ son los inversores principales del primer fondo respaldado por la UE en la región destinado a ayudar a los emprendedores sociales a ampliar sus negocios, explicó la CE en un comunicado.

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A esa suma se añadirá un fondo de deuda de 35 millones de euros que se lanzará a finales de año para atender las necesidades de las pequeñas empresas sociales, junto con un mecanismo de asistencia técnica para proporcionar asesoramiento especializado y conocimientos técnicos a las empresas sociales participantes, indicó.

El Ejecutivo comunitario subrayó que las empresas sociales desempeñan un "papel fundamental" a la hora de abordar el desempleo juvenil, la desigualdad de género y la degradación medioambiental, que consideró "retos clave" en el sur del Mediterráneo, donde las pymes emplean a más del 85 % de la población activa.

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Sin embargo, apuntó que muchas empresas sociales tienen dificultades para acceder a la financiación tradicional debido a su doble enfoque, centrado tanto en la sostenibilidad financiera como en el impacto social. EFE