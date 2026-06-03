Las telecos europeas piden más inversión para alcanzar la soberanía tecnológica de la UE

Bruselas, 3 jun (EFE).- La asociación Connect Europe, que representa a las empresas de telecomunicaciones europeas, dijo este miércoles que las medidas que presentó hoy el Ejecutivo comunitario para impulsar la soberanía tecnológica de la UE deben ir acompañadas de acciones para "respaldar la inversión en infraestructura europea".

Europa "necesita las condiciones adecuadas para desplegar la infraestructura digital. Fortalecer el ecosistema europeo de la nube requerirá una inversión acelerada, un entorno regulador más favorable a la inversión y mejores condiciones para desplegar infraestructura", dijo la patronal en un comunicado.

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En este sentido, Connect Europe señaló que la revisión de las normas sobre el control de Bruselas que planteó hace un mes la Comisión Europea para favorecer el surgimiento de grandes grupos europeos en sectores esenciales como el de las telecomunicaciones, la defensa o las farmacéuticas "será clave para garantizar" que las telecos puedan invertir en toda la cadena de valor de la computación en la nube.

"A medida que la demanda de computación siga creciendo, la inversión en infraestructura digital debe ir acompañada de políticas que faciliten el acceso a los recursos necesarios para su funcionamiento", continuó la asociación.

La Comisión presentó este miércoles un conjunto de leyes para impulsar alternativas de empresas europeas de servicios en la nube en sectores esenciales y para garantizar el suministro de chips, con vistas a reducir la dependencia tecnológica que la UE tiene frente a las empresas estadounidenses y chinas.

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"El ecosistema europeo de la nube no puede prosperar sin una conectividad robusta", dijo Connect Europe, que afirmó que "las autoridades públicas desempeñan un papel estratégico fundamental" con sus políticas de contratación pública porque contribuyen a "la certeza en la planificación necesaria para respaldar la inversión en infraestructura". EFE