El ciclista español Iván Romeo rubrica su triunfo en la Vuelta a Andalucía

El nombre de Iván Romeo quedó inscrito en la historia reciente del ciclismo español al compartir podio con destacados corredores internacionales tras cumplirse la última etapa de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol. Según consignó el medio en español, el vallisoletano, representante del Movistar Team, concluyó la general acompañado por el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), quien finalizó a siete segundos, y por el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), a veintisiete. Romeo, con solo 22 años, celebró en Lucena (Córdoba) el que hasta hoy representa el mayor hito de su joven carrera profesional. La jornada, que puso fin a una semana de máxima exigencia, exigió al líder mantener la diferencia ante los reiterados intentos de sus adversarios por arrebatarle el liderato.

De acuerdo con la información proporcionada, la última etapa, desarrollada este domingo, cubrió un recorrido de 167 kilómetros entre La Roda de Andalucía (Sevilla) y Lucena. Esta fracción presentó dos ascensos al Alto de la Primera Cruz, donde se generó una fuga que llegó a superar los dos minutos y medio respecto al pelotón principal. La escapada fue neutralizada antes de afrontar la última subida, quedando menos de treinta kilómetros para la meta, momento en el que la carrera elevó la tensión y el ritmo en busca del desenlace decisivo. El medio detalló que, en esos kilómetros finales, Tom Pidcock lanzó su ofensiva al alejarse del grupo a cinco kilómetros de la llegada. El británico, beneficiado por su estrategia, logró cruzar primero la meta y adjudicarse la etapa.

Sin embargo, el líder de la clasificación general, Iván Romeo, mantuvo el control sobre sus rivales directos y recibió el respaldo de sus compañeros del Movistar Team en los momentos más exigentes de la jornada. El medio subrayó que, pese al ataque de Pidcock, Romeo centró sus esfuerzos en marcar y responder a Leknessund, el corredor más cercano en la tabla, asegurando así que ambos completaran el recorrido juntos y sin poner en riesgo la ventaja obtenida en las etapas previas. Romeo cruzó la meta en la sexta posición, con un retraso de doce segundos respecto al ganador del día, demostrando solidez en la gestión de la carrera.

Durante el desarrollo de la etapa, el patrón agresivo marcado en toda la semana caracterizó la competencia. Los intentos de recortar diferencias se sucedieron especialmente en los tramos montañosos, pero la estrategia colectiva del Movistar Team permitió mantener el margen en la clasificación, según reportó la fuente original. El desenlace en Lucena, según la prensa especializada, representó la culminación de un pulso táctico en el que Romeo supo medir riesgos y apostar por la protección de su liderazgo más que por la disputa individual de la etapa.

El medio español destacó que, al termino de la competencia, se vivió una celebración especial para el vallisoletano. Para Romeo, este triunfo en la clasificación general supuso su primera consagración en la máxima categoría de pruebas por etapas, consolidando su condición de promesa del ciclismo nacional e internacional. La Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, reconocida por su exigente recorrido y la presencia de figuras del pelotón internacional, brindó en esta edición una muestra de alto nivel competitivo y una batalla táctica que terminó premiando la regularidad y la inteligencia de carrera de Romeo.

La clasificación final dejó como campeón absoluto a Iván Romeo, seguido por Leknessund a siete segundos de distancia y por Pidcock a veintisiete. El dominio del Movistar Team en la protección del liderato resultó clave para el desenlace de la vuelta, ofreciendo a Romeo la oportunidad de firmar la que, según los especialistas citados por el medio, se considera su “graduación ciclista” en España.

La etapa que puso punto final al certamen, estructurada con ascensos repetidos y una llegada en Lucena, representó para los participantes el último desafío antes de conocer el desenlace de la clasificación, donde el tiempo perdido o ganado podía modificar el orden del podio. El desarrollo de la Vuelta a Andalucía de este año mostró un nivel elevado de competencia y a un grupo de ciclistas que apostó por movimientos agresivos en busca de la victoria general hasta el último kilómetro, tal como puntualizó el medio que documentó la prueba.