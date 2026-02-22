Amor Romeira desvela la doble cara de Álvaro García: "Empezó con muchas mentiras"

Entre las recomendaciones personales que Amor Romeira dirigió a Gloria Camila, destacó su insistencia para que priorizara su bienestar y se alejase de situaciones conflictivas derivadas de su vida sentimental. Esta sugerencia apareció tras semanas de exposición mediática a raíz del triángulo amoroso en el que se vio involucrada Gloria Camila junto a Álvaro García y Manuel Cortés. Según informó el medio, Romeira lamentó el impacto emocional de estos hechos y expresó preocupación por las consecuencias que han afectado directamente a su amiga, recomendando el distanciamiento como medida de autoprotección.

El medio detalló que Amor Romeira, quien se ha mostrado como una figura cercana a Gloria Camila, ofreció declaraciones sobre su percepción de la conducta de Álvaro García. En palabras atribuidas a Romeira por el medio, ella afirmó: “Empezó con muchas mentiras.” Agregó que, en sus primeras impresiones, Álvaro García logró convencerla de que era alguien distinto, incluso cayéndole bien, pero expresó que fueron surgiendo indicios que no le resultaban creíbles ni agradables, hasta confirmar que no consideraba adecuada esa relación para Gloria Camila. Tal como publicó el medio, Romeira atribuyó a Álvaro García una actitud de doble cara y afirmó que sus engaños iniciales complicaron la dinámica sentimental alrededor de Gloria Camila.

El triángulo amoroso que involucra a Gloria Camila, Álvaro García y Manuel Cortés acaparó la atención en programas televisivos y medios de España, según consignó la fuente. La repercusión pública de los hechos generó un contexto complejo para Gloria Camila, quien, de acuerdo con lo reportado, experimentó repercusiones en su salud como consecuencia del nivel de estrés. La colaboradora Amor Romeira insistió en que Gloria intentó actuar de la mejor manera posible ante una situación en la que no lograba encajar ni sentirse cómoda dentro de las distintas relaciones expuestas.

Respecto a Manuel Cortés, el tercero en discordia, Amor Romeira adoptó una postura más conciliadora. El medio recoge declaraciones de la colaboradora donde se refiere a Cortés como “un amigo de toda la vida”. También expresó confianza en que, con el tiempo, los vínculos amistosos se reforzarán y las situaciones incómodas se superarán, proyectando la continuidad de una relación de amistad con Manuel Cortés, al margen de los acontecimiento recientes.

La atención mediática sobre la vida privada de Gloria Camila intensificó el escrutinio público hacia las personas de su entorno. Según publicó el medio, Amor Romeira asumió un papel de confidente al ofrecer asesoramiento para afrontar las consecuencias del triángulo amoroso televisado. Romeira enfatizó que su principal consejo fue priorizar el bienestar personal y rodearse de personas cercanas, sugiriendo evitar cualquier confrontación derivada de la situación sentimental.

El medio señala que el foco generado en torno a Gloria Camila no solo afectó su imagen pública, sino que también tuvo impacto en quienes la acompañan en el ámbito personal. Amor Romeira, como colaboradora y amiga íntima, abordó los hechos desde la perspectiva de protección y apoyo, considerando que el entorno de Gloria Camila resultó igualmente afectado por la actitud de Álvaro García y su forma de relacionarse con ella, caracterizada, según Romeira, por la falta de transparencia y honestidad desde el inicio.

En declaraciones recogidas por el medio, Romeira resumió el principal consejo dirigido a Gloria Camila en la siguiente frase: “piensa en ti, piensa en ti y después en ti.” Esta recomendación, lejos de centrarse en las controversias de la trama, busca subrayar la importancia de alejarse de los conflictos y enfocar la atención en el bienestar emocional y la compañía de personas que proporcionan apoyo sin generar situaciones conflictivas.

El relato publicado por el medio retrata cómo Amor Romeira, desde un rol de cercana consejera, intervino en la vida de Gloria Camila durante uno de los momentos de mayor exposición pública de la hija de Ortega Cano, incidiendo en la importancia de tomar distancia y apostar por el autocuidado, tras la supuesta serie de engaños e irregularidades que atribuye a Álvaro García desde el comienzo de su relación con Gloria Camila.