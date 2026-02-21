Colau aboga por una "primavera política" y pide unidad de las fuerzas progresistas para "parar a la extrema derecha"

Entre las demandas de la ciudadanía que destacan figuras políticas progresistas, la defensa de servicios como la sanidad y la educación públicas, el derecho a la vivienda digna y la protección de derechos laborales aparecen como prioridades recurrentes. En este contexto, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, participó en un encuentro junto a representantes de Sumar, Izquierda Unida, los Comuns y Más Madrid, donde enfocó su intervención en la necesidad de articular una respuesta conjunta de las fuerzas progresistas ante las próximas elecciones generales, según informó la agencia Europa Press.

Colau recalcó la importancia de no ceder ante el desaliento y apostó por una “primavera política”, una etapa que, en sus palabras, requiere no solo ilusión sino también una renuncia a la resignación. La exalcaldesa argumentó que existe una amplia mayoría social que desea que se garantice el acceso a la vivienda, la protección de la sanidad y la educación públicas, así como el mantenimiento y avance de los derechos laborales. Esta mayoría, destacó Colau según consignó Europa Press, pide también que se defiendan la paz y los derechos humanos, con atención a la necesidad de evitar situaciones de guerra y genocidio.

En declaraciones previas al evento político, Colau enfatizó la necesidad de que “las fuerzas progresistas” muestren unidad, no solo para impedir el avance de la ultraderecha sino también para promover un proyecto de futuro. “Somos la gente que queremos defender la paz y que queremos hacer todo lo posible para evitar genocidios y guerras”, explicó la exalcaldesa ante los medios, como reportó Europa Press. Sostuvo que, más allá de frenar a formaciones políticas afines a la ultraderecha, el objetivo de esta unión debe centrarse en “ganar un futuro mejor para nuestros hijos, nuestras hijas y para el conjunto de la población”.

El acto, en el que también participaron figuras de Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, marcó un paso en el proceso de coordinación política de cara a las próximas citas electorales. La propia Colau aseguró que diversas organizaciones progresistas llevan meses avanzando en la búsqueda de una mayor cohesión y coordinación, y calificó el evento como un momento relevante en esa dirección. “Hoy es un paso importante”, afirmó Colau según recogió Europa Press, aludiendo a los esfuerzos realizados por los distintos grupos para fortalecer su colaboración.

La reunión respondía a la necesidad de reconfigurar la alianza entre estas formaciones, tras un periodo de negociación política en el que la fragmentación del voto progresista ha sido motivo de debate público. Según consignó Europa Press, los intervinientes señalaron la urgencia de atender el clamor social por la protección de los servicios públicos y los derechos laborales. El acto también sirvió como espacio para reiterar el compromiso de las fuerzas participantes con valores vinculados a los movimientos sociales y la defensa de los sectores más vulnerables.

Durante el transcurso de sus intervenciones, Colau y otros participantes expusieron que las demandas principales que llegan desde la calle «pasan por la defensa de la paz, la protección de los derechos fundamentales, y la consolidación de los avances sociales logrados en los últimos años». El encuentro puso de relieve la percepción compartida de que consolidar una plataforma unificada resulta esencial para responder a la expansión de la extrema derecha, tendencia observada en varios países europeos, según detallaron fuentes presentes en la cita y recogidas por Europa Press.

Colau insistió en que solo a partir de un esfuerzo colectivo y coordinado podrá el bloque progresista mantener sus posiciones en materia de servicios públicos y derechos sociales. El evento, que tuvo lugar en un contexto de reagrupamiento y redefinición de estrategias electorales, anticipa nuevos movimientos en el escenario político nacional de cara a los comicios generales.