VÍDEO: Trump tacha de "muy decepcionante" el fallo del Supremo sobre los aranceles e impondrá uno global del 10%

El presidente estadounidense Donald Trump señaló la posibilidad de que el Gobierno federal enfrente litigios durante los próximos cinco años respecto a los aranceles a las importaciones, anticipando un proceso legal prolongado luego de la reciente decisión del Tribunal Supremo. De acuerdo con Europa Press, la resolución de la Corte Suprema desestimó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) permita al presidente imponer aranceles, lo que representó un golpe sustancial a la política comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Durante una rueda de prensa celebrada en Washington, el mandatario criticó abiertamente el fallo, al que calificó de "profundamente decepcionante", y expresó desaprobación hacia varios miembros del Tribunal, argumentando que algunos jueces carecieron del valor necesario para favorecer lo que, en su opinión, correspondía al interés nacional. Según publicó Europa Press, Trump declaró: "La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país". El jefe de Estado acusó a los magistrados que avalaron la resolución de actuar motivados por intereses políticos y extranjeros, y los calificó como "desgracia" para Estados Unidos.

El Tribunal Supremo, con mayoría conservadora, falló con una votación de seis a tres en contra del Gobierno, invalidando la tesis de la Casa Blanca que aseguraba que el marco legal de la IEEPA respaldaba la imposición de aranceles tras el denominado 'Día de la Liberación' en abril del año anterior. La decisión desestimó la interpretación de que el presidente pudiese utilizar de manera unilateral ese instrumento legal para establecer aranceles sin respaldo explícito del Congreso, criterio que ya había sido señalado por una instancia judicial inferior. Europa Press consignó que la Corte consideró que la ley de 1977 no contempla la adopción de derechos a las importaciones y no otorga esa capacidad ejecutiva al presidente.

A modo de respuesta, Trump anunció la firma de una orden ejecutiva bajo la Sección 122, mediante la que se prevé instaurar un arancel general del 10% sobre las importaciones. La medida entraría en vigor en tres días, pero tiene una limitación temporal de 150 días, excepto que el Congreso la prorrogue. Según la información confirmada por Europa Press, este nuevo ciclo de gravámenes, a diferencia del anterior, restringe su periodo de aplicación salvo decisión legislativa en sentido contrario.

Al mismo tiempo, Trump informó que, con amparo en la Sección 301, la Administración iniciará investigaciones contra lo que describió como "prácticas comerciales injustas" atribuidas a compañías y Estados extranjeros. El objetivo declarado consiste en recopilar evidencia que pueda sustentar la adopción permanente de aranceles adicionales. Europa Press detalló que, a raíz de la decisión judicial, miles de empresas estadounidenses que enfrentaron mayores costos de importación por los aranceles anteriores podrían ahora solicitar reembolsos, lo que incrementa la complejidad del escenario legal y financiero.

La sentencia del Supremo subrayó que la IEEPA "no autoriza al presidente a imponer aranceles", respaldando el fallo previo de un tribunal inferior y cuestionando la legalidad de las competencias asumidas por la Casa Blanca al invocar esta normativa para regular el comercio exterior. El Supremo puntualizó que ningún presidente anterior había interpretado la IEEPA como fuente de atribución para imponer gravámenes, y puntualizó: "No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Entre los jueces que votaron en desacuerdo con la mayoría y compartieron la postura presidencial se encuentran Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, según reportó Europa Press. En contraste, el resto de la Corte sostuvo la necesidad de que cualquier iniciativa sobre aranceles cuente con una autorización clara del Congreso, destacando que la IEEPA solamente menciona la posibilidad de regular las importaciones durante estados de emergencia y no menciona explícitamente tasas aduaneras.

El paquete arancelario propuesto por Trump en abril de 2025 fue objeto de múltiples impugnaciones judiciales, tanto por parte de una docena de estados como por empresas estadounidenses, que alegaron un excedente en las facultades ejecutivas del presidente. Europa Press reportó que la legislación bajo revisión concede poderes específicos en contextos de emergencia nacional, pero limita explícitamente el ámbito de acción y requiere un fundamento legal claro para la aplicación de derechos o restricciones.

Según advirtió Trump a mediados de enero, la eventual revocación judicial de los aranceles podría derivar en obligaciones de reintegro que ascenderían a "miles de millones" de dólares. El impacto económico para las empresas afectadas y para el Tesoro federal se encuentra, por tanto, bajo análisis, ante la posibilidad de reclamaciones y devoluciones derivadas de la anulación de los gravámenes.

La audiencia oral sobre este caso, de acuerdo con el seguimiento informativo de Europa Press, se llevó a cabo en noviembre de 2025 e incluyó la exposición de argumentos tanto del Gobierno federal como de los impugnadores, centrando el debate en la interpretación de los límites presidenciales respecto a política arancelaria. En las declaraciones posteriores al fallo, Trump acusó a los magistrados disidentes de actuar por alineamientos partidistas y les atribuyó falta de lealtad a la Constitución, reiterando su desconfianza en la motivación de la sentencia.

