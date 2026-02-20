Trump anuncia el comienzo de su viaje a China a partir del 31 de marzo en tres días de visita oficial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió este viernes una resolución que rechaza la validez de la mayoría de los aranceles introducidos por el presidente Donald Trump, estableciendo límites a la potestad presidencial para fijar tarifas internacionales respaldadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Esta decisión, calificada por analistas como la mayor derrota judicial experimentada por Trump desde su regreso al cargo, coincide con la confirmación de un viaje oficial del mandatario estadounidense a China, programado para el 31 de marzo, cuya duración se extenderá hasta el 2 de abril, según detalló la Casa Blanca en un comunicado difundido por la prensa estadounidense.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia administración estadounidense, Trump realizará una visita oficial de tres días a territorio chino, con el propósito de reunirse con el presidente Xi Jinping. Según reportó la Casa Blanca, la confirmación de este viaje representa un intento de acercamiento diplomático tras un periodo de notorias fricciones causadas por la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos a comienzos del año. Esta serie de medidas comerciales restrictivas impuestas por Washington intensificaron la confrontación con Pekín y tensionaron los lazos bilaterales en los meses previos al anuncio de la visita.

Tal como publicó la administración estadounidense y consignó la prensa internacional, el propio Trump declaró que “ahora la relación es excelente”, aludiendo a su nuevo escenario de diálogo tras las medidas arancelarias implementadas anteriormente. Las tensiones entre ambos gobiernos habían escalado considerablemente desde el inicio del año, cuando el gobierno de Estados Unidos estableció nuevos aranceles a productos chinos bajo el argumento de prácticas comerciales desleales y para proteger la industria norteamericana.

El encuentro bilateral se llevará a cabo en Pekín, constituyendo la segunda reunión formal entre Trump y Xi Jinping desde octubre del año pasado, cuando ambos mandatarios conversaron en la ciudad de Busan, Corea del Sur, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El medio estadounidense reportó que el anuncio oficial de la visita tuvo lugar a finales de enero, aunque la fecha definitiva y detalles logísticos se revelaron este viernes.

La coincidencia de los anuncios sobre el viaje y la decisión judicial añade complejidad al contexto internacional en el que se desenvuelven las relaciones entre Estados Unidos y China. Según detalló la Casa Blanca y confirmaron medios estadounidenses, la resolución judicial se refiere en particular a los llamados “aranceles recíprocos”, mecanismo a través del cual el Ejecutivo estadounidense había impuesto medidas de represalia comercial en respuesta a los gravámenes chinos sobre productos estadounidenses. El fallo del Tribunal Supremo establece que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no concede al presidente la autoridad necesaria para adoptar ese tipo de acciones arancelarias específicas.

El medio detalló que la decisión del máximo tribunal reduce de forma significativa las herramientas legales con las que cuenta la presidencia para instrumentar estrategias de presión comercial unilateral frente a rivales internacionales. La administración Trump había defendido la imposición de estos aranceles argumentando que su objetivo era forzar a China a modificar políticas consideradas perjudiciales para fábricas y trabajadores estadounidenses, especialmente en los sectores de tecnología y manufactura.

Según la información facilitada por la Casa Blanca, la agenda de la visita presidencial incluye una serie de reuniones y actos oficiales orientados a reconstruir los canales de comunicación entre ambos gobiernos. El diálogo abordará los temas centrales de la relación bilateral, incluyendo comercio internacional, cooperación económica, mecanismos de resolución de disputas y temas de seguridad regional. La comitiva estadounidense permanecerá en China hasta el 2 de abril, confirmando la apuesta diplomática por reactivar las negociaciones y avanzar en soluciones ante los diferendos recientes.

Expertos en relaciones internacionales consultados por la prensa estadounidense subrayaron que las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo podrían delimitar la capacidad del presidente estadounidense para utilizar los aranceles como herramienta de presión en el futuro inmediato. Esta circunstancia podría influir en el tono y el contenido de los intercambios que entablarán Trump y Xi Jinping en Pekín, en un escenario donde la legalidad y alcance de las medidas comerciales unilaterales queda acotado por la resolución judicial.

La publicación de la Casa Blanca agregó que la visita busca disipar parte de la incertidumbre instalada tras meses de declaraciones cruzadas y acciones comerciales recíprocas. Desde inicios de año, ambos gobiernos han alternado entre periodos de confrontación y gestos de distensión, fruto de la elevada interdependencia económica existente y el impacto que las decisiones de Washington y Pekín tienen sobre los mercados globales.

La coincidencia de la visita presidencial y la decisión del Tribunal Supremo subraya la relevancia de la próxima ronda de conversaciones entre China y Estados Unidos. El encuentro en Pekín, programado tras varias semanas de negociaciones diplomáticas, representa el esfuerzo conjunto para reactivar los espacios de diálogo bilateral, en un contexto donde la autoridad ejecutiva para instaurar nuevas barreras comerciales se ha visto jurídicamente restringida, según informó la Casa Blanca y fue reflejado por los principales medios internacionales.