(Previa) El Real Madrid recibe al competitivo Costa Adeje Tenerife y el Barça visita al enrachado Granada

El equipo tinerfeño se prepara para afrontar una de sus pruebas más exigentes de la temporada al visitar al Real Madrid, tras haber sido una de las sorpresas positivas en la actual edición de la Liga F Moeve. Según consignó la agencia Europa Press, el Costa Adeje Tenerife ocupa la cuarta posición y necesita puntuar para sostener su aspiración de clasificar a la próxima Liga de Campeones, un objetivo que compite directamente con la Real Sociedad, a quien aventaja por ocho unidades en la tabla.

De acuerdo con Europa Press, el Real Madrid recibirá este fin de semana al Costa Adeje Tenerife en el estadio Alfredo Di Stéfano, buscando consolidar su segunda plaza y evitar distanciarse más del liderato que ostenta el FC Barcelona, que mantiene una diferencia de diez puntos sobre las madridistas. El equipo dirigido por Pau Quesada, tras certificar su pase por tercera vez a los cuartos de final de la Liga de Campeones al eliminar al Paris FC, dispondrá de varias semanas para concentrarse en la competición doméstica, donde la defensa de la segunda posición se vuelve prioritaria.

En la primera vuelta del campeonato, el Real Madrid no pudo superar como visitante al conjunto tinerfeño, con el partido finalizando sin goles en el Heliodoro Rodríguez López. A este contexto se suma la fortaleza que ha demostrado el Costa Adeje Tenerife cuando juega fuera de casa, ya que su única derrota a domicilio ocurrió en el campo del FC Barcelona, según detalló Europa Press. Entre sus mayores referentes se encuentran las hermanas Noelia y Natalia Ramos, quienes encabezan el rendimiento del grupo canario.

En este encuentro, el técnico Pau Quesada podría modificar su reciente política de rotaciones implementada durante semanas con alta exigencia europea y de Copa de la Reina Iberdrola, para apostar por su once más competitivo. Una victoria local permitiría al Real Madrid alcanzar una ventaja de 14 puntos sobre la cuarta posición y dejar casi asegurada su clasificación para la previa de la próxima Liga de Campeones. Por su parte, la Real Sociedad estará atenta a que las madridistas dejen puntos en el camino, dado que solo se encuentra a cuatro unidades del segundo puesto y busca reducir esa diferencia.

La Real Sociedad, que viene de llevarse el triunfo en el derbi vasco ante el Athletic Club, disputará un partido clave como local frente al RCD Espanyol, conjunto que ha mostrado solidez en condición de visitante y representa un reto para el cuadro de San Sebastián, según publicó Europa Press.

El FC Barcelona, puntero del campeonato y con una racha positiva, jugará como visitante frente al Granada CF, equipo que atraviesa su mejor momento en la temporada. Sumando 16 de los últimos 18 puntos posibles, el conjunto andaluz buscará sorprender al líder, quien probablemente siga dando minutos a jugadoras menos habituales, de acuerdo con la agencia Europa Press.

Además, el encuentro entre el Sevilla FC y el Atlético de Madrid se presenta como otro de los atractivos de la jornada. El Sevilla, quinto clasificado con 33 puntos, se medirá en el estadio Jesús Navas a un Atlético que viene de tres partidos sin victoria entre liga y Champions y que acaba de poner fin a su participación europea. El Atlético, sexto en la tabla y a solo un punto de su rival, buscará volver a sumar de a tres.

Completan esta jornada el derbi vasco entre el Athletic Club, que atraviesa una mala racha, y la SD Eibar. En otros encuentros, el DUX Logroño enfrentará al Alhama CF El Pozo; el Levante UD, situado en el último lugar, jugará ante el FC Badalona Women; el Madrid CFF se verá las caras con el Deportivo ABANCA. Con estos partidos se configura una jornada de marcado interés en la lucha por posiciones europeas y en la disputa por la permanencia, según la información proporcionada por Europa Press.