Presidenta del BCE advierte de que el orden mundial está en peligro porque EEUU duda de él

Nueva York, 19 feb (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió este jueves en Nueva York de que el orden internacional está en peligro porque Estados Unidos ha empezado a dudar de él.

Lagarde recibió hoy en la Gran Manzana el premio Wolfgang Friedmann, otorgado cada año por la Universidad de Columbia a una persona que haya contribuido de manera destacada al campo del derecho internacional.

En el interior del club social The University Club of New York, donde se celebró la ceremonia de entrega del galardón, Lagarde cargó contra el planteamiento de un 'nuevo orden mundial', que describió como una vuelta a "viejos patrones de coerción y mercantilismo".

La economista defendió así el sistema actual, que comenzó a fraguarse en el siglo XVIII con la aparición de nuevos actores como Estados Unidos, Haití o las naciones recién independizadas de América Latina.

Las revueltas de estos territorios contra el poder colonial abrieron la puerta a ideas "que cambiarían el mundo", como los límites al uso de la fuerza o la autodeterminación de los pueblos, unos principios que ahora están "en juego".

"Estados Unidos, que había respaldado el sistema durante décadas, comenzó a perder la confianza en que las reglas le favorecieran. Y cuando el garante de un orden empieza a dudar de el, ese orden está en peligro", afirmó al respecto.

Aunque no mencionó explícitamente al presidente Donald Trump, insistió en la inevitable interdependencia entre países, un hecho que se hizo patente el año pasado, cuando EE.UU. intentó imponer aranceles a China y se tuvieron que aplicar "exenciones significativas en cuestión de semanas".

Lagarde, de 70 años, reconoció que las normas de este orden mundial "dejaron de evolucionar al ritmo del mundo" y apostó por reformar el sistema para recuperar la confianza en él, profundizando en acuerdos bilaterales y regionales.

Durante su discurso, la también abogada no hizo mención explícita a su papel como presidenta del BCE, pese a que ayer el Financial Times informó de que la economista planea dejar su cargo antes de que termine su mandato de ocho años en octubre de 2027.

La francesa, que se incorporó al BCE en noviembre de 2019, ya ha abogado en otras ocasiones por la unidad de los países frente al unilateralismo que defiende Trump.

Sin ir más lejos, el pasado enero dijo que la Unión Europea debe mostrar "determinación colectiva" ante el mandatario republicano, cuya política va hacia "un nuevo orden internacional" que implicará "una reorganización profunda" de la economía europea.