Nueva Zelanda amplía su lista de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania

El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado este viernes una expansión de su lista de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, desatada hace cerca de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, desatando un conflicto que sigue abierto ante la falta de un acuerdo de paz en el proceso de negociaciones en marcha.

El Ministerio de Exteriores neozelandés ha especificado que el listado ha sido modificado para incluir en él a 23 personas, trece entidades y cien buques rusos, sin más detalles y sin que las autoridades de Rusia hayan respondido por ahora a esta decisión.

Asimismo, ha recalcado que ha adoptado la decisión de bajar el precio tope del crudo de origen ruso de los 47,6 dólares (cerca de 40,5 euros) a los 44,1 dólares (alrededor de 37,5 euros), en un intento por afectar los ingresos de Moscú.

Las autoridades neozelandesas han impuesto varias baterías de sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania, unas medidas que afectan desde marzo de 2022 al propio Putin y otros altos cargos del Gobierno, entre ellos el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y al primer ministro, Mijail Mishustin.

