Agencias

La Cámara de Comercio de EEUU espera reembolsos arancelarios "significativos" para pequeñas empresas

Guardar

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha celebrado la decisión de la Corte Suprema del país en contra de la legalidad de los aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump y ha expresado su confianza en que los reembolsos de los gravámenes ahora invalidados serán significativos para los pequeños importadores estadounidenses, lo que contribuirá a un mayor crecimiento económico en 2026.

"La decisión de la Corte Suprema es una buena noticia para empresas y consumidores", ha resumido Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la Cámara de Comercio de EEUU, para quien los reembolsos rápidos de los aranceles invalidados "serán significativos" para los más de 200.000 pequeños importadores en este país y contribuirán a un mayor crecimiento económico este año.

"Alentamos a la Administración a aprovechar esta oportunidad para reestructurar la política arancelaria general de una manera que genere un mayor crecimiento económico, mayores aumentos salariales para los trabajadores y menores costes para las familias", ha añadido.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha pronunciado este viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", ha concluido el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, que con 6 voto a favor y 3 en contra ha respaldado la sentencia de un tribunal inferior que ya había indicado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad. Los jueces del Supremo Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh han expresado una opinión contraria.

De este modo, el Supremo rechaza la interpretación del Gobierno de que la IEEPA otorgaba al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no está sujeto a las significativas limitaciones procesales de otras leyes arancelarias y subraya que la Casa Blanca debe "aducir una autorización clara del Congreso" para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump sugiere que podría tomar una decisión sobre Irán en unos "diez días"

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Oriente Medio mientras Donald Trump advierte que “cosas malas pueden ocurrir” si no se alcanza un pacto nuclear con Teherán y advierte que todo podría definirse en los próximos días

Infobae

Productores retiran demanda en EE.UU contra Karol G por canción y se disculpan

Los responsables de la querella presentarán una disculpa en diversos canales digitales tras admitir que las pruebas respaldaban la versión de la cantante y aceptaron retirar el proceso legal iniciado en Miami, según la documentación judicial revelada

Infobae

México intercepta una embarcación con cuatro toneladas de cocaína en el océano Pacífico

Tres personas fueron arrestadas tras el aseguramiento de un semisumergible que transportaba carga ilícita frente a las costas de Colima, en un operativo conjunto entre la Marina y agencias estadounidenses, según confirmó el secretario Omar García Harfuch

Infobae

El Banco de México valorará hacer "ajustes adicionales" a tasa de interés en 2026

La institución monetaria analizará nuevos movimientos sobre el costo del dinero durante los próximos años, considerando factores como la reciente evolución de la inflación, medidas fiscales recientes y el comportamiento económico para mantener estabilidad y alcanzar la meta establecida

Infobae

Unos 2.000 palestinos se alistan para una fuerza policial de "transición" en Gaza

Autoridades internacionales avanzan en la creación de un contingente encargado de velar por la seguridad bajo supervisión civil en Gaza, mientras se debate el desarme de facciones armadas y el plan para iniciar actividades de reconstrucción en la zona

Infobae