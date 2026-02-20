Agencias

El Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía

El Parlamento de Venezuela ha aprobado este jueves la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.

El proyecto ha salido adelante con los votos de la unanimidad de la cámara dirigida por Jorge Rodríguez, quien ha aprovechado para "saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial", así como los miembros de la Asamblea Nacional.

La iniciativa fue anunciada a finales de enero por la que fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro, que permanece en una cárcel en Nueva York desde que fuese capturado por Estados Unidos en un ataque sobre Caracas y sus alrededores a principios de 2026.

