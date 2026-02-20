El ministro de Defensa alemán rechaza poseer armas nucleares: "La disuasión está garantizada por EEUU"

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha rechazado este viernes que Alemania tenga armas nucleares, asegurando que la disuasión nuclear está "garantizada" por Estados Unidos, después de semanas de conversaciones con Francia para que extienda su paraguas nuclear a otras naciones europeas.

"Hay un compromiso claro con la responsabilidad nuclear de Estados Unidos en Europa y con un papel vital en la OTAN. La disuasión nuclear está garantizada y es proporcionada por Estados Unidos, al menos en el futuro previsible. Y la estrategia de defensa (de Washington) lo expresa con bastante claridad", ha indicado el titular alemán en declaraciones desde Cracovia donde se han reunido los ministros de Defensa de Polonia, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Pistorius ha recalcado que la postura de Estados Unidos respecto a la OTAN, al pedir reformular la organización para que los aliados europeos den un paso adelante, requiere de una mayor responsabilidad en Europa sobre disuasión y defensa "convencionales". "He estado esperando eso desde hace años, así que no es una sorpresa", ha admitido.

En todo caso ha subrayado que esta situación no se debe extender a la disuasión nuclear, apuntando que más armas nucleares en Europa tampoco hará "que el mundo se vuelva un lugar más seguro y pacífico".

"Alemania firmó al menos dos tratados y declaró que nunca tendrá armas nucleares. No es que lo crea: lo sé. Nunca tendremos armas nucleares", ha añadido.

De este modo, sobre las conversaciones con Francia, Pistorius ha insistido en que se ciñen a cuestiones de apoyo de forma convencional a las capacidades de defensa nucleares francesas. "Se trata de apoyarlas de manera convencional, mediante medidas convencionales, pero no en términos de participación nuclear. Creo que eso está bastante claro", ha zanjado.