El Foro España Cívica premia a Machado y Ledezma por su "valentía" y "resistencia"

Madrid, 20 feb (EFE).- El Foro España Cívica entregará el jueves próximo sus premios bianuales, como el de los Valores de la Hispanidad, concedido este año a los opositores venezolanos María Corina Machado y Antonio Ledezma.

Esta asociación, que se nuestra a favor de la convivencia pública y la democracia, valora la "valentía" de los opositores y asegura que encarnan "la resistencia del pueblo venezolano" para lograr la libertad.

Entre otros premiados, figura el ex primer ministro italiano Enrico Letta, Premio a los Valores Europeos.

Machado ha sido distinguida con los más prestigiosos premios internacionales por su lucha a favor de la democracia en Venezuela, como el Nobel de la Paz (2025) y el Sájarov (2024) a la libertad de conciencia, concedido por el Parlamento Europeo, este junto a Edmundo González.

Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, vive exiliado desde 2017 en España, donde lleva a cabo una intensa actividad de oposición al Gobierno de Venezuela.

En 2009 su partido Alianza Bravo Pueblo se sumó a otras agrupaciones opositoras para fundar la plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD), galardonada en 2017 con el premio Sájarov. EFE

EFE

