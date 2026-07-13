Irán anuncia ataques contra bases militares con presencia de EEUU en Jordania y Bahréin

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques aéreos contra la base aérea Príncipe Hassan de Jordania, así como contra la base estadounidense de Sheij Isa, ubicada en Bahréin, tras una nueva oleada de ataques perpetrada horas antes por las fuerzas estadounidenses contra distintos puntos de la República Islámica.

"En la primera fase de la respuesta a estas agresiones, guerreros fervientes del Islam incendiaron varios silos de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible en la base aérea del Príncipe Hassan, en Jordania, mediante el lanzamiento de misiles y drones", ha informado el órgano castrense en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo.

PUBLICIDAD

Posteriormente, tras haber precisado que sus acciones de "represalia" continúan, la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado haber "destruido" el centro de mando y control de drones del Ejército estadounidense en Bahréin.

"En la segunda fase de la operación de contraofensiva, se han destruido importantes centros de reparación y mantenimiento de helicópteros, el hangar de los aviones de guerra electrónica P-8 y el centro de mando y control de los drones asesinos de niños del Ejército de Estados Unidos en la base estadounidense de Sheij Isa, en Bahréin", reza el comunicado.

PUBLICIDAD