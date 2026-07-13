El ministro de Defensa colombiano deja temporalmente el cargo por un procedimiento médico

Bogotá, 12 jul (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, anunció este domingo que dejará el cargo temporalmente a partir del próximo martes para someterse a un "procedimiento médico programado" que lo mantendrá alejado de la cartera durante unos días en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro.

"A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre", afirmó Sánchez Suárez -en su cuenta de X-.

El ministro de Defensa detalló que durante su ausencia los más de 423.000 integrantes de la cartera "continuarán cumpliendo su misión con total normalidad", sin dar detalles de cuándo retomará sus funciones.

"Siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como ministro, como si fuera el primero. Gracias de corazón por sus mensajes, oraciones. Dios los bendiga y les multiplique a ustedes los deseo que me envían", añadió Sánchez Suárez en su comunicado.

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El alejamiento de esta autoridad ocurre a menos un mes del inicio del próximo Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien sera investido el 7 de agosto y cuya intención de posesionarse en un batallón militar han generado polémica en el país.

Con esta licencia, el ministro de Defensa no estará el próximo 20 de julio en el tradicional desfile militar que conmemora el Día de la Independencia de Colombia y no se sabe si regresará antes del 7 de agosto, cuando termina el actual Gobierno.

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El presidente saliente, Gustavo Petro, y parte de la izquierda no reconocen la elección de De la Espriella, quien se impuso en la segunda vuelta el pasado 21 de junio al oficialista Iván Cepeda, por lo que la bancada de su partido, el Pacto Histórico, ejercerá una oposición radical al nuevo Gobierno desde su asunción. EFE