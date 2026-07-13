Periodistas guatemaltecos presentan libro sobre fiscal señalada de corrupción por EE.UU.

Ciudad de Guatemala, 12 jul (EFE).- Los periodistas guatemaltecos Marvin del Cid y Sonny Figueroa presentaron este domingo un libro acerca de la gestión de la exfiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala Consuelo Porras Argueta, señalada de corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea y quien intentó derribar los resultados electorales de 2023 en el país centroamericano.

La presentación del libro, titulado "Consuelo Porras, la fiscal de la impunidad", tuvo lugar esta noche en el marco de la edición 23 de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, que se extenderá hasta el próximo 19 de julio.

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"Es una compilación de los ocho años (2018-2026) de Porras liderando el Ministerio Público, ocho años donde se criminalizó a periodistas, defensores de derechos humanos, jueces, abogados y magistrados, provocando el exilio de muchos y el encarcelamiento de otros", afirmó Figueroa a EFE.

"Lo que tratamos de hacer con este libro es detallar los abusos del poder que durante los ocho años de Porras se cometieron. Explicamos cómo se hizo una persecución selectiva a través de diferentes fiscalías", añadió el periodista.

Con su nueva obra, Del Cid y Figueroa suman cuatro libros publicados en total, ya que anteriormente escribieron tres sobre los actos de corrupción ocurridos durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

"Lo que hacemos con este libro es generar memoria histórica para que los guatemaltecos y a nivel internacional sepan cuál fue el trabajo de impunidad de Porras en el Ministerio Público y cómo provocó un retroceso en la justicia guatemalteca", expuso Figueroa.

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Porras Argueta dejó el cargo en mayo pasado después de ocho años al frente de la Fiscalía, señalada por Estados Unidos y la Unión Europea de diversos actos de corrupción, incluidos sus intentos por derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.

Durante su gestión, más de sesenta personas, en su mayoría vinculados a la lucha contra la corrupción en Guatemala, tuvieron que salir del país. Además, en estos ocho años fueron encarcelados periodistas como José Rubén Zamora Marroquín, líderes indígenas, fiscales y miembros del partido oficial, sin que se probaran cargos en su contra.

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Del Cid indicó este domingo, durante la presentación del libro, que Porras Argueta defendió los intereses de Giammattei y del expresidente Jimmy Morales (2016-2020), ya que ellos la eligieron en el cargo.

"El libro hace un análisis también sobre las principales figuras cercanas a Porras", puntualizó Del Cid, ante un centenar de asistentes que se hicieron presentes en el salón Miguel Ángel Asturias, habilitado para el estreno del nuevo libro de los comunicadores.

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La Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), el evento literario más importante de la nación centroamericana, abrió sus puertas el pasado 7 de julio dedicada a la premio nobel de la paz 1992, Rigoberta Menchú, y con Alemania como país invitado de honor.

La organización espera la llegada de más de 100.000 personas a la feria, que cuenta con casi setecientas actividades programadas, entre presentaciones de libros, foros y conversatorios. EFE

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