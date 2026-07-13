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EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán y afirma alcanzar sus defensas aéreas

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El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea".

"El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha completado una nueva oleada de ataques ofensivos contra Irán el 12 de julio", ha anunciado el propio CENTCOM en un comunicado enviado pasadas las 22.30 horas en Florida --las 4.30 del lunes en España y las 6.00 en Irán--.

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En esta nueva ofensiva, las fuerzas norteamericanas han asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones con municiones de precisión" en una operación destinada a "debilitar la capacidad de Irán de seguir atacando el transporte marítimo internacional que transita por el estrecho de Ormuz".

Sin embargo, el Comando Central estadounidense ha declarado haber "atacado por primera vez sistemas de defensa aérea", además de "estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y embarcaciones pequeñas iraníes".

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