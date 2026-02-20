Agencias

Domenicali: "Verstappen formará parte del futuro de la Fórmula 1"

El director de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se ha mostrado convencido de que el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) no abandonará este deporte después de que este criticara la nueva era del 'Gran Circo' calificándola como "Fórmula E con esteroides".

Tras una revolucionaria revisión de la normativa de la F1, que ha puesto mayor énfasis en la gestión de la energía para garantizar que la potencia de la batería sea suficiente, Verstappen también afirmó que los coches ya no eran "tan divertidos" de conducir y que "no se parecían mucho a la Fórmula 1".

En una entrevista con la agencia de noticias Press Association el pasado mes de noviembre, Verstappen, de 28 años, afirmó que su futuro en la F1 dependía de la normativa de 2026. "Si no son divertidos, no me veo quedándome, explicó entonces el cuatro veces campeón del mundo, que tiene contrato con Red Bull dos años más.

Sin embargo, Domenicali cree que Verstappen no se marchará. "Ayer me reuní con Max. Sabemos que Max formará parte del futuro de la Fórmula 1. Es muy importante que le escuchemos, como hacemos con todos los mejores pilotos. Tiene una forma de decir las cosas que puede interpretarse de cierta manera, pero puedo garantizar que Max se preocupa por la Fórmula 1 más que nadie", apuntó, afirmado que la reunión fue "muy constructiva".

También aseguró que se reunirán con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y con todos los equipos de la Fórmula 1 para conocer "su punto de vista". "Debemos mantener el estilo de conducción como elemento central sin cambiar el enfoque. La evolución de la tecnología de los coches requiere una forma diferente de conducirlos. Eso ha ocurrido en el pasado y también ocurrirá en el futuro. Estoy seguro de que cuando nos sentemos a mediados o a finales de año se verán comentarios diferentes. Esto es normal en la Fórmula 1", indicó.

Preguntado por cómo puede estar tan seguro de que Verstappen no se retirará, Domenicali fue claro. "Porque tengo una muy buena relación con Max. Lo conozco muy, muy bien, paso mucho tiempo con él. Esa es la razón, y punto. Y le encanta la Fórmula 1, de eso no hay duda", manifestó.

"No entiendo el pánico que se está generando. Habrá carreras increíbles, mucha acción, y eso es lo más importante. Tenemos que mantener la calma porque, como siempre que hay nuevas regulaciones, como ocurrió en 2014, 2017 y 2021, surge la duda de que todo esté mal. No estoy preocupado en absoluto", finalizó.

