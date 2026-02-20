Castilla-La Mancha premia a la ONG del CGE, Solidaridad Enfermera, por su compromiso con la igualdad de género

El desarrollo de proyectos específicos para la mejora de la salud y la autonomía de mujeres en situación de prostitución en Tenerife se sumó recientemente a las acciones de Solidaridad Enfermera, que ha consolidado su imagen como referente en el impulso de la igualdad de género y el apoyo social en Castilla-La Mancha. Este trabajo de intervención social ha sido distinguido por la Consejería de Igualdad de la comunidad autónoma, que otorgó a esta organización el X Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano en su modalidad colectiva. Así lo informó el medio que detalló la entrega del reconocimiento en coincidencia con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

La entidad Solidaridad Enfermera, vinculada al Consejo General de Enfermería (CGE), fue premiada debido a su participación activa en la prevención de la violencia de género y en la capacitación en salud sexual y reproductiva, con acciones dirigidas a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como las personas migrantes, reportó la fuente. Entre las iniciativas reconocidas se incluyen talleres de sensibilización sobre violencia machista, programas de apoyo psicosocial para mujeres supervivientes y campañas de divulgación sobre derechos relacionados con la salud y autonomía femeninas.

Sara Simón, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, destacó en declaraciones recogidas por la fuente la importancia de las alianzas establecidas por Solidaridad Enfermera con entidades locales. Gracias a estos lazos, la ONG ha conseguido acercar atención sanitaria y formación comunitaria a entornos rurales que presentan elevadas tasas de desigualdad, favoreciendo el acceso de mujeres a espacios de liderazgo en proyectos de carácter internacional. Simón afirmó que estas acciones contribuyen a la reducción de barreras estructurales y refuerzan la autonomía de miles de beneficiarias.

El reconocimiento entregado a Solidaridad Enfermera tiene su fundamento en el crecimiento sostenido de la propia organización. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, subrayó que la entidad premiada ha expandido su ámbito de actuación en los años recientes, lo cual ha permitido dar continuidad y profundidad a su compromiso social. El directivo señaló que Solidaridad Enfermera canaliza el “compromiso social del cuidado” mediante la aplicación de ayuda humanitaria y más allá del ejercicio estrictamente científico de la enfermería, reportó el medio.

Por su parte, Guadalupe Fontán, quien coordina tanto Solidaridad Enfermera como el Instituto Español de Investigación Enfermera del CGE, explicó al medio que la organización ya ha puesto en marcha un plan para emplear el apoyo económico ligado al premio. El objetivo inmediato es prolongar el desarrollo de proyectos junto a las distintas delegaciones autonómicas que permitan ampliar el respaldo a las mujeres en situaciones vulnerables, según detalló la fuente.

El informe recoge que entre las actividades más recientes destacan la colaboración con Cruz Roja en proyectos dirigidos al cuidado integral de personas sin hogar, y la participación en el ‘Programa Siempre Acompañados’, impulsado por la Fundación La Caixa, dedicado al acompañamiento y apoyo psicosocial. Además, el ‘Proyecto Titania’ en Tenerife, enfocado en los desafíos de salud de mujeres inmersas en la prostitución, se consolidó como un referente por su alcance y metodología, según consignó el medio.

La propuesta de Solidaridad Enfermera para este galardón obtuvo el respaldo de otras entidades especializadas en el ámbito social y sanitario. Organizaciones como la Fundación Mujeres, Salud Entre Culturas y la Asociación Sunu Gaal avalaron la candidatura, junto con la Fundación La Caixa y el Colegio de Enfermería de Ciudad Real, según la información publicada.

El medio detalló además que junto a la concesión a Solidaridad Enfermera, el jurado del X Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano reconoció en la categoría individual a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, por su labor en la promoción de la igualdad de género.

El enfoque de Solidaridad Enfermera ha incluido la creación de redes de colaboración, promoción de la formación y autonomía femenina, así como el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y apoyo ante la violencia de género. Estas acciones conjuntas se caracterizan por atender tanto a mujeres en entornos urbanos como rurales, y están dirigidas particularmente a quienes se encuentran en situación migratoria o afrontan procesos de vulnerabilidad social.

De acuerdo con la información del medio, la organización premiada ha apostado por el liderazgo femenino en la implementación de sus proyectos y por la participación directa de agentes comunitarios, lo que ha permitido un efecto multiplicador en el alcance y la sostenibilidad de sus iniciativas. La distinción entregada por Castilla-La Mancha representa un reconocimiento a la trayectoria y resultados alcanzados en materia de igualdad de género, salud y autonomía de las mujeres en el ámbito autonómico y nacional.