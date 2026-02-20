Brasil regulará las salvaguardas en los acuerdos comerciales firmados para proteger la producción nacional

En palabras del ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, la regulación de las salvaguardas comerciales brindará mecanismos para que el Gobierno tome medidas inmediatas frente a aumentos inesperados de importaciones que puedan afectar negativamente a sectores productivos dentro del país. Según informó el medio, el Ejecutivo brasileño trabaja en la prontapromulgación de un decreto que establezca procedimientos claros para la aplicación de estas salvaguardas, con el objetivo de proteger la producción nacional ante situaciones de riesgo para la industria local.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, el nuevo decreto abarcará tanto los acuerdos comerciales ya existentes como aquellos que se negocien en el futuro. Esta iniciativa persigue dotar de mayor transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica los procesos para determinar cuándo y cómo se utilizarán las salvaguardas estipuladas en los tratados internacionales firmados por Brasil. El Gobierno enfatiza que estas herramientas legales permitirán suspender de forma temporal la vigencia de determinadas disposiciones de los acuerdos para algún producto específico, siempre que se constate un ingreso desproporcionado de mercancía foránea susceptible de ocasionar daños graves a la producción interna.

El ministro Alckmin explicó que la efectividad de este mecanismo reside en la posibilidad de activar rápidamente la restricción comercial cuando se registre un crecimiento sustancial de importaciones en un sector determinado. "El presidente Lula regulará la salvaguardia por decreto. Así, se puede abordar ese problema adoptando una medida de restricción comercial para ese artículo. Si hay un aumento significativo de las importaciones, la salvaguardia se puede activar de inmediato", declaró Alckmin durante la inauguración de la 35ª Fiesta Nacional de la Uva y Feria Agroindustrial, según reportó el medio de referencia.

Las salvaguardas que contempla el decreto se podrán poner en marcha a través de varios procedimientos. Entre las medidas detalladas figuran el establecimiento de cuotas limitando las cantidades que pueden entrar al país, la suspensión provisional de la reducción de impuestos de importación previamente acordados, o el restablecimiento de los aranceles a los niveles vigentes previos al acuerdo afectado. Todas estas acciones surgirán como respuesta ante la evidencia de una penetración inusual de productos importados considerados responsables de perturbaciones severas en sectores estratégicos brasileños.

El alcance normativo de este decreto se enmarca en el contexto de la ampliación de los compromisos comerciales que Brasil ha asumido como miembro del Mercosur, bloque económico junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. Según consignó la fuente, durante los últimos años, el Mercosur concretó acuerdos con varias economías extranjeras de relevancia. Alckmin recordó que el bloque cerró un pacto de libre comercio con Singapur en 2023, posteriormente con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 2025 y tiene previsto entrar en vigor otro con la Unión Europea a partir de enero de 2026.

El medio también informó que, a raíz de estos tratados internacionales, aumentó significativamente el volumen de intercambios comerciales cubiertos por preferencias arancelarias. Antes de las nuevas alianzas firmadas, solo un 12% del comercio exterior de Brasil se beneficiaba de estos acuerdos; ahora, esa proporción ha ascendido al 31,2%, duplicando el flujo comercial nacional protegido bajo estos instrumentos.

La aprobación y regulación de las salvaguardas representará, según explicó el Gobierno en declaraciones recogidas por el medio, un esfuerzo para equilibrar la apertura internacional con la defensa de los sectores estratégicos nacionales expuestos a la competencia externa repentina. Los procedimientos previstos buscarán fortalecer la capacidad de reacción oficial ante eventuales distorsiones en el mercado, dotando de instrumentos legales para garantizar la continuidad y estabilidad de la producción brasileña cuando las circunstancias lo demanden.

Además, la iniciativa persigue clarificar para los sectores productivos, inversores y socios internacionales las condiciones y procesos bajo los cuales las restricciones comerciales temporales pueden ponerse en práctica, con el fin de reforzar la confianza en el marco jurídico y comercial del país. Según detalló la fuente, la acción del Ejecutivo cuenta con el respaldo de representantes del sector industrial y comercial, quienes han solicitado mayor claridad en los procedimientos administrativos para enfrentar la llegada súbita de importaciones que podrían lesionar la industria y el empleo locales.

Tal como especificó el medio, el cronograma oficial prevé que el decreto sea promulgado en un plazo breve, en línea con el objetivo de preparar al país frente a la entrada en vigor de los nuevos acuerdos comerciales y ofrecer garantías adicionales para el desenvolvimiento de los mercados internos y los sectores exportadores brasileños.