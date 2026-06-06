El candidato de izquierda Sánchez quiere romper el ciclo de inestabilidad política en Perú

Lima, 5 jun (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que disputa el domingo la segunda vuelta ante la derechista Keiko Fujimori, afirmó estar en disposición de romper el ciclo de inestabilidad política del país, que en la última década ha tenido ocho presidentes en una sucesión de destituciones promovidas por el Parlamento.

En una conferencia con los integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Sánchez aseguró que, si gana la elección, está protegido frente a eventuales mociones del fujimorismo para destituirlo gracias a la coalición alcanzada con los partidos Ahora Nación (centroizquierda) y Obras.

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El líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien ganó a Fujimori en los comicios de 2021, culpó a la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) de apoyar con sus votos en el Congreso la mayoría de destituciones de los últimos años.

Incluso la acusó de ser parte de un supuesto complot para derrocar a Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de cárcel por un fallido intento de golpe de Estado al tratar de impedir un tercer intento del Parlamento por destituirlo en apenas año y medio.

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Así, se reafirmó en su promesa de liberar a Castillo, mientras que anticipó que forzará unas nuevas elecciones si Fujimori trata de asediar y obstruir su gobierno como hizo Castillo.

Para ello, dijo haber acordado con sus candidatas a vicepresidentes que dimitirán en bloque para no alargar la crisis como sucedió con las destituciones de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Castillo después de que venciesen en las urnas a Fujimori.

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En el ámbito exterior, Sánchez anticipó que retomará de manera plena las relaciones diplomáticas con Colombia y México, países con los que rompió lazos al máximo nivel después de que sus respectivos presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro condenasen el encarcelamiento de Castillo y no reconociesen como presidenta a su sucesora, Dina Boluarte (2022-2025).

A su vez, aseguró que por razones de agenda no ha podido viajar para reunirse en esta campaña con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien dijo que espera que pueda darse "el café Sánchez-Sánchez".

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Sobre Brasil, el candidato señaló que ambos países están destinados a entenderse para construir un corredor ferroviario entre los puertos de Bahía y Chancay, lo que tildó como "una inmensa oportunidad para América Latina de potenciar el intercambio comercial con Asia-Pacífico".

"En realidad todo el Pacífico peruano puede ser la nueva Singapur", declaró al mostrarse a favor del desarrollo de los puertos, incluido el proyecto del puerto de Corío (sur), "que puede ser cinco veces más grande que Chancay", el terminal construido por la naviera estatal china Cosco. "Esta izquierda cree en el desarrollo y la economía", declaró.

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En el plano geopolítico, el izquierdista rehuyó de alinearse con China o con Estados Unidos, pues aseguró que su administración no vetará la llegada de inversiones en función de su bandera, sino en base a estándares de comercio justo y equidad que permitan cooperación y transferencia de tecnología.

"Nuestra mirada internacionalista y de economía abierta se sustenta en el respeto y reconocimiento de las políticas de Estado que Perú tiene desde 1979: autonomía del Banco Central y estabilidad macroeconómica. Hemos conversado entre nuestras fuerzas políticas y validamos y defendemos la continuidad de Julio Velarde al mando del Banco Central", reiteró Sánchez.

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"Hace unos días se dijo que tenemos la voluntad de expropiación y de estatizar activos de nuestros socios comerciales o cualquier otro bien privado. Nosotros lo descartamos de manera absoluta", señaló el congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo del presidente Castillo.

Lima, 5 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez afirmó este viernes que, de ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo en Perú, que lo enfrentan con la derechista Keiko Fujimori, restablecerá plenamente las relaciones diplomáticas de su país con México y Colombia.

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"Lo justo para América Latina y Perú es el restablecimiento inmediato de las relaciones plenas con nuestros países hermanos de América Latina, hoy particularmente suspendidas con Colombia y México", afirmó Sánchez durante una reunión con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El líder del partido Juntos por el Perú agregó que sus posturas son "integracionistas" y creen "en la multilateralidad".

Perú mantuvo serias discrepancias políticas que llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas con ambos países, tras la destitución y encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) por haber intentado dar un golpe de Estado en diciembre de 2022.

El entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el colombiano Gustavo Petro defendieron la inocencia de Castillo y señalaron que, más bien, este había sido víctima de un golpe de la derecha peruana, lo que fue considerado una injerencia en asuntos internos del país por la vicepresidenta de Castillo y sucesora, Dina Boluarte y, luego, por su reemplazo interino José Jerí.

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Tras una serie de diálogos, Perú y Colombia acordaron reanudar en 2025 sus relaciones a nivel de embajadores, aunque estos aún no han asumido sus puestos.

El vínculo con México se rompió en noviembre del año pasado, cuando el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, otorgó asilo político a Betssy Chávez, la ex primera ministra de Castillo, que aún permanece en la sede diplomática mexicana en Lima sin recibir un salvoconducto para abandonar el país.

Sánchez también sostuvo que buscará potenciar la relación de su país con Brasil, "por la relevancia que tiene como mercado y la ubicación estratégica que tiene Perú".

Recordó que cuando fue ministro de Comercio Exterior del Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) se celebró un encuentro presidencial y un gabinete de ministros con los representantes de la gestión de Jair Bolsonaro.

"No hemos podido concretar la visita a Lula (da Silva) por lo difícil de la agenda en esta segunda vuelta", acotó.

El candidato agregó que una gestión suya también buscará potenciar el intercambio comercial con la región del Asia-Pacifico.

"De los 500.000 millones de dólares de intercambio comercial (de Latinoamérica con) Asia-Pacífico, 40 % es Brasil y Perú 0,3 %. Es una inmensa oportunidad no solo para Perú y Brasil, sino para América Latina", sostuvo.

Sánchez aseguró que "la gravedad nos llama" y que "es la base del camino para la integración latinoamericana". "Somos hijos de la Amazonía y es el destino obligado", enfatizó el aspirante presidencial al abogar por la importancia de concretar el tren entre el puerto brasileño de Bahía y el peruano de Chancay.

El candidato izquierdista, quien participa en estos comicios en representación del expresidente Castillo, disputará el domingo la Presidencia de Perú con la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para el período 2026-2031.