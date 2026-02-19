Viudo de la consejera del congresista texano Tony Gonzáles lo acusa de abuso de poder

Adrián Aviles señaló que después de que la relación extramarital entre su esposa, Regina Santos-Aviles, y el congresista Tony Gonzales saliera a la luz pública, el entorno laboral de la asesora se tornó hostil e insostenible para ella. Según detalló el periódico San Antonio Express-News, Aviles sostuvo que la manera en que el legislador y su equipo gestionaron la crisis afectó de manera profunda la salud mental de Santos-Aviles, quien finalmente falleció en septiembre por suicidio, tal como determinó la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar.

De acuerdo con lo publicado por San Antonio Express-News y replicado por la agencia EFE, la filtración de la relación sentimental fue realizada por un extrabajador que formó parte del equipo del congresista republicano por Texas, Tony Gonzales. Ambas personas involucradas estaban casadas y, una vez que la información se difundió, Aviles declaró en entrevista con el medio texano que se comunicó mediante mensajes de texto tanto con Gonzales como con otros miembros de su equipo, advirtiéndoles de su conocimiento sobre el vínculo extramarital e informando su disposición de hacerlo público.

Adrián Aviles aseguró en esa conversación con San Antonio Express-News que, tras conocerse su postura, su esposa pasó a ser tratada como una persona externa dentro del equipo del congresista. Según su relato, interrumpieron todo contacto con Santos-Aviles, le otorgaron un mes sin actividades laborales y, en palabras del propio Aviles, estaba siendo presionada a abandonar su puesto y renunciar a la oficina regional de Uvalde que dirigía para Gonzales.

Santos-Aviles cumplía funciones de alto nivel en el equipo de Gonzales y tenía bajo su cargo la supervisión de 11 de los 23 condados que conforman el distrito del legislador texano. Su viudo subrayó su competencia y capacidad al frente de estas responsabilidades, describiendo su labor como destacada en el marco de su jurisdicción. El periódico consignó que la propia oficina de Gonzales confirmó su puesto y atribuciones hasta el momento de su fallecimiento.

Aviles también expresó su malestar respecto a la imagen pública que proyecta Tony Gonzales, quien es padre de seis hijos y mantiene una agenda política en la que promueve valores familiares y principios cristianos. Según consignó EFE, Aviles mencionó que el congresista “arruinó la vida de alguien”, y cuestionó que González no reconociera el conflicto generado en el ámbito profesional y familiar a raíz de sus acciones.

El reporte de San Antonio Express-News precisó que, después de que la infidelidad se hizo pública, la relación entre Santos-Aviles y el congresista concluyó y la pareja de la asesora se separó formalmente. Durante el proceso de separación, según relató Aviles y reprodujo el medio, la situación personal de Santos-Aviles experimentó un deterioro notable. Aviles sostuvo que la salud emocional de su esposa se vio seriamente comprometida y que en ocasiones manifestó la intención de quitarse la vida. Santos-Aviles, que tenía 35 años y era madre de un niño de 8, falleció en septiembre, confirmando posteriormente la Oficina del Médico Forense que la causa fue suicidio por autoinmolación.

El congresista Tony Gonzales, quien aspira a la reelección en las primarias republicanas programadas para el 3 de marzo, ha rechazado todas las acusaciones en su contra, según reportó EFE. Gonzales cuenta con el respaldo público del expresidente Donald Trump para su campaña de reelección. Este contexto político ha ampliado la atención mediática sobre el caso y ha impactado la dinámica interna del partido.

Mientras tanto, el principal rival de Gonzales en las primarias, Brandon Herrera, creador de contenido digital y fabricante de armas, se refirió públicamente al caso exigiendo la dimisión del legislador. “Este es un comportamiento completamente inaceptable para cualquier persona y más aún un miembro del Congreso. Tony debe renunciar”, publicó Herrera según informó EFE.

Hasta el momento de la publicación de la nota por parte de EFE, los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos no han emitido ninguna declaración pública acerca de las acusaciones ni sobre la situación de Gonzales. Según subrayó EFE, el partido mantiene su mayoría en dicha cámara por una diferencia mínima con respecto al Partido Demócrata, lo que otorga al caso una relevancia adicional en el contexto político actual de Texas y del Congreso federal.

El caso de Regina Santos-Aviles ha generado cuestionamientos sobre la gestión interna de crisis en equipos legislativos, el impacto del acoso y aislamiento laboral derivado de relaciones personales y la presión que estos conflictos imponen sobre la salud mental de los trabajadores. Las declaraciones de su viudo han puesto en el foco la responsabilidad de los funcionarios públicos en el trato hacia sus colaboradores, especialmente ante hechos que trascienden la esfera personal y afectan el ambiente de trabajo y la vida privada.