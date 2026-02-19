UNICEF denuncia la muerte de 15 niños en un ataque con drones contra un campamento de desplazados en Sudán

Las organizaciones internacionales han advertido que la intensificación de la violencia en el estado sudanés de Kordofán Occidental ha expuesto a la infancia a peligros crecientes y ha agravado de forma diaria la emergencia humanitaria en la región. Según informó la agencia Europa Press, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció que el pasado 16 de febrero un ataque aéreo con drones dirigido contra un campamento de desplazados en la localidad de Al Sunut causó la muerte de 15 menores y dejó otros diez heridos, en el contexto de la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército regular de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), de carácter paramilitar.

UNICEF transmitió su preocupación por el aumento de los riesgos que enfrenta la población infantil en Sudán, subrayando que el conflicto ha provocado una situación de emergencia con necesidades humanitarias que solo se agravan con el paso de los días. Según detalló el organismo a Europa Press, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, declaró que las familias desplazadas por el hambre y la violencia buscan protección en estos campamentos, destacando la obligación de garantizar su seguridad. Russell afirmó: “Las familias desesperadas en Sudán buscan refugio en campamentos de desplazados tras huir del hambre y la violencia. Su protección es una obligación”.

La responsable de UNICEF añadió que en Kordofán Occidental se observan patrones similares a los documentados previamente en la región de Darfur, donde la población infantil enfrenta amenazas directas. Según sus palabras, “en toda la región de Kordofán estamos viendo los mismos patrones alarmantes que en Darfur: niños y niñas asesinados, heridos, desplazados y privados de los servicios que necesitan para sobrevivir”. Estos hechos ocurren en medio de la intensificación de los combates, lo cual ha disminuido la capacidad de las agencias humanitarias para responder eficazmente a las necesidades básicas de la población.

UNICEF hizo un llamado a las autoridades sudanesas y a todas las partes involucradas en el conflicto para que cesen los ataques contra la población civil y las infraestructuras indispensables, y exigió que se garantice sin retrasos el acceso seguro y sostenido de la ayuda humanitaria. Los ataques recientes han sido señalados como un ejemplo de la gravedad de la situación.

Europa Press reportó también la publicación de un comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien denunció la muerte de cerca de 60 civiles en diferentes ataques con drones perpetrados en Sudán durante los días previos. Türk advirtió sobre las “consecuencias devastadoras” que el conflicto armado tiene para la población y alertó acerca de la profundidad de la crisis humanitaria, que ha escalado hasta situar al país en una de las mayores emergencias del mundo.

La guerra civil en Sudán surgió de desacuerdos profundos sobre la integración de las RSF en el Ejército nacional, lo que frustró el proceso de transición política abierto tras la caída del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019 y agravado posteriormente con el derrocamiento, en 2021, del primer ministro Abdalá Hamdok. Según consignó Europa Press, la inestabilidad y el conflicto armado han abierto la puerta a la intervención de actores extranjeros que apoyan a las distintas partes en disputa.

La crisis en Sudán se traduce en millones de personas desplazadas y refugiadas tanto dentro como fuera del país. De acuerdo con reportes de la prensa internacional publicados por Europa Press, el deterioro de las infraestructuras críticas, tales como centros sanitarios y redes de abastecimiento, ha limitado la capacidad de asistir a los afectados y ha incrementado los brotes de enfermedades. Las agencias de Naciones Unidas han expresado reiteradamente su alarma por la propagación de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable, la interrupción de las campañas de vacunación y el colapso de los servicios de salud básicos.

Los efectos del conflicto han alcanzado dimensiones regionales y han provocado un llamado global a la acción humanitaria. Según describió Europa Press, la destrucción de infraestructuras esenciales y la inseguridad persistente impiden la llegada de la ayuda internacional, lo que deja a cientos de miles de personas en situación de absoluta vulnerabilidad frente a la violencia, el hambre y la falta de atención médica.

El comunicado de UNICEF ejemplifica la gravedad de la crisis al referirse al ataque en Al Sunut, en el que las víctimas eran en su totalidad menores que se hallaban desplazados junto a sus familias. Diversas organizaciones internacionales han reiterado la urgencia de que se adopten medidas para proteger a la infancia y se garantice el respeto al derecho internacional humanitario, en consonancia con los llamamientos realizados por la ONU respecto a otras zonas afectadas por el conflicto en Sudán.

Las necesidades de la infancia desplazada en Kordofán Occidental incluyen acceso a alimentación, agua, refugio y servicios de protección, además de intervenciones especializadas para niños y niñas que han sido testigos de la violencia. UNICEF subrayó ante Europa Press que la magnitud de la crisis supera las capacidades actuales de respuesta, y que es imprescindible la colaboración internacional para frenar el deterioro de las condiciones de vida y brindar asistencia adecuada a las víctimas.

La situación continúa en desarrollo y las agencias de Naciones Unidas mantienen activa la vigilancia sobre el impacto del conflicto en el país, que sigue sumido en la inseguridad y la crisis alimentaria. El espacio humanitario, según puntualizó Europa Press, depende de la voluntad de las partes enfrentadas para permitir el acceso a las poblaciones afectadas y poner freno a los ataques en zonas civiles, en particular las destinadas al alojamiento de desplazados internos.

La secuencia de violencia registrada en Sudán, con episodios mortales como el ataque con drones en Kordofán Occidental, pone en relieve el coste humano del conflicto y subraya los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en su intento de aliviar la situación de millones de civiles, en especial los menores, que sufren las consecuencias de una guerra prolongada y sin perspectiva de solución a corto plazo.