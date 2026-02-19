Agencias

Rubio viajará a Israel el 28 de febrero para reunirse con Netanyahu

Guardar

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará el próximo 28 de febrero a Israel para una visita que incluirá un encuentro con el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, en el que se espera que le informe sobre las negociaciones nucleares con Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado en declaraciones a Europa Press que el jefe de la diplomacia estadounidense volará a Israel a finales de este mes con vistas a una reunión con el dirigente israelí, si bien no ha precisado la duración de su estancia en territorio israelí ni la fecha de la cita con el líder del Likud.

El anuncio llega al término de la última ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Ginebra, que, de acuerdo a Teherán, ha producido un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Por contra, la Administración de Donald Trump ha insistido, tras las negociaciones en la localidad suiza, en que Irán sigue sin reconocer las "líneas rojas" norteamericanas que pasan por el programa nuclear iraní y, de hecho, Washington ha reiterado que el presidente norteamericano "se reserva la capacidad" de tomar medidas alternativas a la diplomacia.

Netanyahu viajó la semana pasada a la capital estadounidense, donde se reunió con el enviado especial, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno de Trump--, quienes lo actualizaron sobre los primeros contactos con Irán celebrados días antes en Mascate, capital de Omán.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Rey defiende que "la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla" y reivindica su vigencia

Durante un acto en las Cortes, Felipe VI destacó que la Carta Magna sigue plenamente vigente y subrayó la importancia de respetar sus principios como base para avanzar juntos, en presencia de representantes políticos y figuras históricas

Infobae

Mueren una niña y once agentes de las fuerzas de seguridad en un ataque en el norte de Pakistán

El puesto de seguridad en Bajaur fue blanco de un letal atentado atribuido a un grupo vinculado a los talibán paquistaníes, provocando la muerte de varios efectivos y una menor, mientras las autoridades intensifican las operaciones antiterroristas en la zona fronteriza

Mueren una niña y once

Yolanda Díaz avisa a las "derechas" sobre prohibir el burka: "Vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16"

La ministra de Trabajo afirma que la intención de suprimir el velo integral en lugares abiertos transgrede derechos fundamentales, señalando que el Ejecutivo prioriza garantizar libertades esenciales y mejorar la vida ciudadana ante la iniciativa parlamentaria impulsada por la oposición

Yolanda Díaz avisa a las

Conceden a LaLiga medidas cautelares contra NordVPN y ProtonVPN para luchar contra el fraude audiovisual

El juzgado mercantil número 1 de Córdoba ordena que NordVPN y ProtonVPN restrinjan el acceso desde España a direcciones IP utilizadas para distribuir partidos pirateados, obligando a aplicar medidas inmediatas por la protección de contenido deportivo online

Conceden a LaLiga medidas cautelares

La canadiense Lundin Mining invertirá 15.199 millones de euros en proyectos de cobre, oro y plata en Argentina

El plan incluye la puesta en marcha de una mina a cielo abierto y dos plantas industriales en San Juan, aspira a ubicar a Vicuña entre los cinco mayores productores mundiales de metales, según el ministro Luis Caputo

La canadiense Lundin Mining invertirá