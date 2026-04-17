El ex máximo responsable de la medicina tradicional china, imputado por "enormes" sobornos

Pekín, 17 abr (EFE).- La Fiscalía china ha presentado cargos por recibir sobornos "enormes" contra Yu Wenming, exdirector de la Administración Nacional de Medicina Tradicional China, y ha ordenado su arresto tras concluir la investigación abierta en su contra, informaron este viernes medios oficiales.

Según la Fiscalía Popular Suprema, el caso fue investigado previamente por la Comisión Nacional de Supervisión, el principal órgano anticorrupción del Estado, y ha sido transferido al Ministerio Público, que acusa a Yu de haber aceptado sobornos, recogió el medio Legal Daily.

El procedimiento ha sido asignado a la Fiscalía Popular Primera de la ciudad nororiental de Tianjin, que ha presentado ya la acusación, lo que marca el inicio de la fase judicial del proceso.

De acuerdo con la acusación, Yu aprovechó su cargo como subdirector de la Administración Nacional de Medicina Tradicional China, así como la influencia derivada de su posición, para "favorecer a terceros" en distintos asuntos a cambio de recibir bienes de forma ilegal.

Yu, que dirigió el organismo entre 2018 y 2023, ya llevaba siendo investigado desde mediados de 2025 por sospechas de corrupción.

El caso se produce en un sector relevante, dado el papel de la medicina tradicional en el sistema sanitario chino y su impulso en los últimos años por parte de las autoridades.

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició una campaña anticorrupción en la que decenas de altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Xi volvió a pedir el año pasado "ganar resueltamente la dura y prolongada batalla contra la corrupción", que calificó como "la mayor amenaza" para el PCCh.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la ejemplaridad y la disciplina interna, aunque algunos expertos consideran que también podría servir para neutralizar a rivales políticos. EFE