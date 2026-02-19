Estatua de Cristóbal Colón en Chicago será reemplazada por la de una santa italiana

En 1950, la figura de la Madre Frances Xavier Cabrini fue reconocida como patrona de los inmigrantes, cuatro años después de que más de 100.000 personas asistieran a una misa de celebración organizada en el estadio Soldier Field de Chicago para conmemorar su canonización. Este evento tuvo lugar tres décadas después de su fallecimiento, ocurrido a los 67 años a causa de malaria en el Hospital Columbus de Chicago, una institución que ella misma fundó en 1905. Según publicó EFE, la municipalidad de Chicago ha decidido que la imagen de Cabrini será la que sustituirá a la polémica estatua de Cristóbal Colón, retirada en 2020 del barrio Pequeña Italia, tras años de litigios y protestas.

El Distrito de Parques de Chicago detalló que la estatua de la religiosa italiana, primera santa estadounidense y fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, ocupará el espacio vacante en el parque Arrigo, ubicado en el suroeste de la ciudad y que abarca tres hectáreas. El reemplazo de la estatua de Colón es resultado de un proceso de selección en el que Cabrini fue elegida como la nueva figura, según informó el medio EFE.

La retirada de las dos estatuas de Cristóbal Colón en Chicago se produjo en 2020 tomando en cuenta el contexto de revisión histórica mundial respecto a la figura del navegante genovés y las críticas de diversos sectores. Grupos de activistas habían señalado su responsabilidad en el maltrato a los pueblos indígenas, dado su rol en la llegada a América desde 1492. Las dos esculturas encendieron debates públicos: la más grande de ellas estaba situada en el Parque Grant, junto al Lago Michigan. EFE reportó que en 2020 alrededor de un millar de manifestantes intentaron remover esa estatua de su pedestal, acción que desencadenó un enfrentamiento violento con la Policía. El incidente terminó con heridos y detenciones, lo que motivó el retiro definitivo de ambos monumentos.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, expresó a través de un comunicado difundido por EFE: "Cuando la Madre Frances Xavier Cabrini llegó a Chicago en 1899, no solo sirvió a las familias inmigrantes, sino que construyó instituciones que transformaron vidas". Johnson enfatizó además el legado institucional de Cabrini, destacando que fundó escuelas, orfanatos y hospitales que prestaron apoyo a la población inmigrante italiana en situaciones adversas. Bajo su liderazgo, estos centros canalizaron recursos esenciales hacia los barrios que experimentaban mayores necesidades. Para Johnson, la labor de Cabrini constituye una representación de parte del espíritu de la ciudad.

La selección de Cabrini como nueva figura en el parque Arrigo marca el cierre de un largo periodo de debate entre el gobierno local y la comunidad italoamericana de Chicago. Según consignó EFE, esta comunidad había mantenido un proceso legal tras la remoción de la estatua de Colón, considerando su importancia histórica para esta colectividad.

La vida y obra de Cabrini han dejado una huella significativa en la historia social de Chicago. A su llegada en 1899, promovió el desarrollo de instituciones orientadas a proteger y ofrecer oportunidades a familias inmigrantes, principalmente de origen italiano, aunque su labor llegó también a otras comunidades vulnerables de la ciudad. Además de fundar hospitales como el propio Columbus, se encargó de crear escuelas y orfanatos, extendiendo así una red de apoyo que perduró en el tiempo.

A través de la decisión informada por EFE, la administración municipal busca reconocer el activismo y el trabajo humanitario de Cabrini, en sustitución de una figura históricamente controvertida como Colón. Con la instalación próxima de la estatua en el parque Arrigo, la ciudad de Chicago rinde homenaje a una religiosa que dedicó su vida a favorecer la integración y el bienestar de los inmigrantes, una labor reconocida institucionalmente tanto a nivel local como por la Iglesia Católica al declararla santa y patrona de quienes buscan nuevas oportunidades lejos de su tierra de origen.