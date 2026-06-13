Un ataque aéreo israelí en Gaza mata a un trabajador municipal del campamento de Bureij

Jerusalén, 13 jun (EFE).- Un trabajador municipal del campamento de refugiados de Bureij (centro de Gaza) murió este sábado víctima de un bombardeo con un dron del Ejército de Israel, según el Hospital Al Awda de Nuseirat, que recibió el cadáver.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes aseguraron que el ataque tenía por objetivo a un "terrorista", término con el que aluden a los milicianos de los grupos armados gazatíes o personas vinculadas a estas organizaciones. No concretaron si el fallecido era el objetivo del ataque.

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La víctima mortal fue identificada como Muawiya Al Aidi, trabajador para el Ayuntamiento de Bureij.

Tres personas más resultaron heridas en el ataque, que se produjo en la entrada sur del campamento, a través de la carretera de Salah al Din (la principal vía de Gaza, que la atraviesa de norte a sur en su lado oriental).

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El bombardeo se produjo a unos 700 metros de la línea naranja, que marca el final de las áreas bajo coordinación de tránsito por Israel en Gaza, y por tanto fuera de su control militar.

Más de 980 gazatíes han muerto en ataques de Israel durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2026, según el recuento del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave, sin actualizar desde el jueves.

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La cifra supera los 72.990 desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su ofensiva contra la Franja en represalia por los ataques en su territorio de las milicias gazatíes ese mismo día, en el que mataron a 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.EFE