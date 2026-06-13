La financiación local vuelve al debate público: más de 25 años con un sistema "insostenible" y más competencias

Casi 25 años después de la aprobación del actual sistema de financiación local, la intención del Ministerio de Hacienda de abordar su reforma ha reabierto el debate sobre un modelo que los municipios consideran "insostenible" para afrontar las competencias y servicios que prestan actualmente, mientras persiste el debate sobre si el problema radica en la falta de recursos o en cómo se distribuyen.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años reclamando una actualización de un sistema que data de 2002. Su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, sostiene que los ayuntamientos han tenido que adaptarse a una realidad muy diferente a la de entonces y asumir nuevas demandas ciudadanas sin que la financiación haya evolucionado al mismo ritmo.

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"Los ayuntamientos jugamos con los recursos que derivan de un sistema de financiación local de hace 25 años. Es una situación realmente insostenible", ha asegurado Martínez-Sicluna en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado, los consistorios son la administración "más cercana al ciudadano" y la primera a la que acude para reclamar soluciones a problemas relacionados con ámbitos como la vivienda, los servicios sociales, la movilidad, la dependencia o la gestión de residuos. Unos servicios que, además, se han encarecido con el paso de los años.

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EL DEBATE DE LAS COMPETENCIAS

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las competencias que ejercen actualmente los ayuntamientos. La FEMP sostiene que tanto la legislación estatal como la autonómica han ido atribuyendo nuevas responsabilidades a los municipios sin una financiación suficiente para asumirlas.

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Por ello, ha reclamado una revisión de la Ley de Bases del Régimen Local que permita clarificar qué funciones corresponden a cada administración y garantizar que las competencias que desempeñan los consistorios cuenten con recursos adecuados.

En este diagnóstico coincide parcialmente el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, quien considera que existen ámbitos en los que límite entre las competencias autonómicas y locales no está claramente definido.

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"Hay competencias en las que la frontera entre autonómico y local no está muy clara", ha señalado en declaraciones a Europa Press De la Fuente, que ve "lógico" abordar de forma coordinada la reforma de ambos sistemas para delimitar mejor tanto las responsabilidades como la financiación asociada a ellas.

¿MÁS DINERO O UN MEJOR REPARTO?

Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de revisar el modelo, las diferencias aparecen al analizar cuál es el principal problema de fondo.

La FEMP defiende que los ayuntamientos necesitan más recursos para hacer frente a los servicios que prestan y alerta especialmente de la situación de los pequeños municipios. Según recuerda, el 87 por ciento de los ayuntamientos españoles tiene menos de 5.000 habitantes, una circunstancia que encarece la prestación de servicios por la dispersión territorial y el envejecimiento de la población.

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Sin embargo, De la Fuente considera que la cuestión no pasa necesariamente por aumentar la financiación global. "En general, yo no creo que a los ayuntamientos les falta dinero porque en unos sitios les sobra y en otros sitios les falta. Lo hay que hacer es repartirlo mejor, eso debería ser la prioridad de la reforma", ha resumido.

A su juicio, la futura reforma debería servir para corregir desequilibrios entre municipios con características similares y avanzar hacia un reparto más homogéneo de los recursos disponibles. En este sentido, apunta a mecanismos de nivelación similares a los existentes en la financiación autonómica para reducir diferencias entre territorios.

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Las diferencias sobre el diagnóstico no impiden que tanto la FEMP como la Fedea coincidan en un punto: la financiación local y la autonómica están estrechamente relacionadas.

Por ello, la federación municipalista ha rechazado la intención trasladada por Hacienda de abordar primero la reforma autonómica y dejar para después la local. Martínez-Sicluna sostiene que los fondos públicos deben analizarse de forma conjunta para evitar que los ayuntamientos queden relegados en el reparto de recursos.

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"Los ayuntamientos no pueden resignarse a recibir lo que sobre una vez cerrado el modelo de financiación autonómica", advierte.

LAS DUDAS SOBRE ESTA LEGISLATURA

Pese a que el debate ha vuelto a activarse, las dudas sobre la posibilidad de que la reforma llegue a materializarse siguen presentes.

Martínez-Sicluna recuerda que la legislatura entra en su tramo final y que la falta de mayorías parlamentarias ha dificultado la aprobación de iniciativas relevantes durante los últimos años, por lo que, a su juicio, "no garantiza" una reforma de esta envergadura.

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Una visión que comparte De la Fuente, quien también expresa sus "dudas" sobre las posibilidades de que el proceso salga adelante. "No sé si los vamos a ver en estos años", lamenta.

Mientras tanto, la financiación local continúa pendiente de una actualización que los municipios reclaman desde hace años y que, casi un cuarto de siglo después de la aprobación del modelo vigente, sigue sin fecha concreta.