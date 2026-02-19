El fenómeno Bad Bunny pone a prueba su hegemonía ante Brasil, su mercado más esquivo

Mientras la gira mundial de Bad Bunny arrasa en diversos países y su último álbum domina plataformas internacionales, Brasil muestra patrones de consumo musical que lo diferencian del resto de América Latina y del panorama global, de acuerdo con lo publicado por la agencia EFE. El cantante puertorriqueño presenta su espectáculo “DeBÍ TiRAR MÁS FOToS” por primera vez en São Paulo, un mercado considerado esquivo por la resistencia local hacia los artistas internacionales en los rankings de preferencia y consumo.

Según detalló EFE, Bad Bunny agotó todas las entradas para sus dos funciones en el Allianz Parque de São Paulo, convocando a unas 45.000 personas por noche. Estas cifras, aunque notables, resultan menores si se las compara con la respuesta del público en otros países. En México, por ejemplo, el artista incluyó ocho presentaciones en su gira, y en España, doce. En contraste, su presencia en Brasil se limita a dos fechas, número similar al que reserva para ciudades europeas de menor tamaño, como Lisboa, Milán, Arnhem o Düsseldorf.

El medio EFE reportó que, con casi una década de carrera, Benito Antonio Martínez Ocasio—nombre real del artista—conquista diversos mercados y encabeza listados mundiales. Bad Bunny se convirtió en 2023, por cuarta ocasión, en el artista más escuchado de Spotify a nivel global, registrando un total de 19.800 millones de reproducciones. Si bien el puertorriqueño retomó el liderato mundial en la plataforma gracias a su nuevo disco, Taylor Swift le arrebata la primera posición en 2023 y 2024. Sin embargo, Brasil se destaca como una “isla” donde este dominio no se refleja, ya que los resúmenes anuales de Spotify en el país no muestran al artista entre los más populares.

Según consignó EFE, Brasil no solo representa el mayor mercado latinoamericano de música digital, sino que abarca aproximadamente un tercio de la población total de América Latina y el Caribe, alcanzando los 214 millones de habitantes. Esta masa de oyentes supera en volumen a países como México y Japón, y se distingue porque cerca del 90% de los consumidores digitales se consideran oyentes activos de música, de acuerdo con datos suministrados por Luminate, una entidad especializada en análisis de la industria del entretenimiento.

A pesar de ello, la preferencia dominante en el consumo musical de Brasil se inclina hacia los artistas locales. EFE recogió que el 77% de las canciones reproducidas en servicios de streaming dentro del país corresponden a músicos nacionales. Esta cifra contrasta con el 66% en Colombia y el 52% en México, lo que sitúa a Brasil como líder en la preferencia por lo propio en la región. El predominio de géneros autóctonos como la samba y el sertanejo condiciona las posibilidades de penetración de propuestas extranjeras, incluso para fenómenos globales como Bad Bunny.

El reporte de EFE también indicó que la influencia musical brasileña trasciende fronteras. El país se ubica en el noveno puesto mundial de países exportadores de música, sustentado en gran parte por el éxito internacional de figuras como el DJ Alok. Este posicionamiento internacional no ha implicado una apertura equivalente al consumo de artistas extranjeros, reforzando la singularidad del mercado.

Actualmente, la estrategia de Bad Bunny en Brasil parece servir como un termómetro de su impacto más allá de los territorios hispanos y de su proyección como embajador de Latinoamérica en grandes escenarios, tales como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, según detalló EFE. Las limitadas fechas y el contraste con el número de funciones programadas en otras regiones reflejan los desafíos que enfrenta el artista para conquistar esta audiencia.

El fenómeno musical de Bad Bunny continúa expandiéndose, mientras su recepción en Brasil proporciona datos sobre los límites de la globalización musical y la capacidad de los mercados nacionales para sostener sus propias industrias ante la presión de tendencias internacionales. EFE subrayó que, por ahora, el ‘Conejo Malo’ mantiene el objetivo de consolidar su presencia en el mercado brasileño y adaptarse a sus preferencias, en una plaza que permanece apartada del furor mundial provocado por su gira.