Brasil lanza una campaña de promoción turística dirigida al viajero europeo centrada en turismo de bienestar

Brasil ha lanzado en la 36ª edición del Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), la principal feria de turismo de Portugal, donde será país invitado, una nueva campaña de promoción turística dirigida al público europeo centrada en el turismo regenerativo, el bienestar y la reconexión con la naturaleza, según informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

Europa es el segundo mayor mercado emisor de turistas a Brasil, solo superado por Sudamérica, con un crecimiento del 20% en 2025. De ellos, Portugal es el país que más turistas emite, con un crecimiento de más del 25% en comparación con 2024.

La elección de Brasil como país invitado para el BTL también refleja la expansión de la conectividad aérea entre ambos países, con vuelos directos que conectan Lisboa y Oporto con ciudades como São Paulo, Brasilia o Fortaleza a través de las aerolíneas Azul, Latam y TAP.

Su stand reunirá a 24 coexpositores, incluyendo representantes de destinos como Pernambuco, Amazonas, São Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, São Sebastião, Mato Grosso do Sul, Porto Alegre y Foz do Iguaçu, ampliando las oportunidades de negocio y las relaciones con operadores, agentes y socios internacionales.

Además de su presencia en la feria, Brasil estará presente en la Galería Visit Brasil, que se celebrará en Lisboa del 24 de febrero al 1 de marzo con una exposición que resalta la belleza y la diversidad de los paisajes marinos del país que propone una inmersión que conecta el turismo regenerativo, el bienestar y los deportes náuticos.

