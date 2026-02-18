Panamá vende 2.537 millones de euros en bonos en su primera operación bajo el mandato de Mulino

Panamá vendió 2.970 millones de dólares (2.512 millones de euros) en bonos globales en su primera operación desde que el presidente José Raúl Mulino asumió el cargo hace casi dos años.

En concreto, el país centroamericano emitió bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones del 5,2% y 5,6%, respectivamente, según informó el ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

Los ingresos se han destinado a la reducción de la deuda pública en aproximadamente 204 millones de dólares (172 millones de euros) y en recortar el gasto anual por intereses en 30 millones de dólares (25 millones de euros).

La emisión de bonos registró una demanda superior a los 13.000 millones de dólares (11.001 millones de euros), una operación que pone de manifiesto la "sólida confianza" de los inversores en la estabilidad macroeconómica de Panamá.

"Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado", señaló el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Panamá, que acumula más de un año al borde de una rebaja de su calificación crediticia hasta 'bonos basura', se había abstenido de emitir deuda hasta ahora. A cambio, recurrió a distintos préstamos bancarios para financiar el presupuesto de entidades como JPMorgan Chase, Citigroup o Banco Santander.