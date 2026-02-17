Agencias

Un congresista republicano levanta la polémica por comparar a los musulmanes con perros

El congresista republicano Randy Fine ha levantado la polémica en Estados Unidos por comparar a los musulmanes con perros en una serie de declaraciones realizadas a través de redes sociales y que han llevado incluso a varios altos cargos a solicitar su dimisión.

La controversia a salido a la luz después de que el congresista por el estado de Florida --conservador y conocido seguidor del movimiento MAGA del presidente, Donald Trump-- asegurara que "elegir entre musulmanes y perros no sería una decisión difícil" si llegara el caso.

"Si nos obligan a elegir, no sería difícil", dijo entonces Fine, unos comentarios que fueron duramente rechazados por el congresista demócrata Ro Khanna, que ha acusado a Fine de "intolerante". "Debe ser censurado. Esto va sobre moral y decencia, no sobre política", manifestó entonces Khanna.

Sin embargo, Fine ha retado al congresista demócrata: "¿Verdaderamente quieres tener una causa común con aquellos que quieren prohibir que los estadounidenses tengan perros? Estoy deseando abrir este debate. Ábrelo", ha aclarado.

A estas palabras, Khanna ha defendido que "coger el comentario de una persona y atribuirlo a todos aquellos que compartan su fe es la definición de la intolerancia. "Tal vez deba releerse el Génesis, que dice que todos los humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios", ha apuntado, mientras que Fine ha recordado que en el mismo capítulo Dios creó a los perros". "Son los mejores amigos del hombre por algo", ha zanjado.

