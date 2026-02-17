Los Reyes presiden hoy un acto en el Congreso para celebrar que la Constitución de 1978 va a ser la más longeva

El Rey, acompañado de la Reina Letizia, presidirá este martes un acto institucional en el Congreso de los Diputados que servirá para celebrar que la vigente Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de la historia de España. En cambio, los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, aliados de investidura del Gobierno, ya han adelantado su ausencia en el acto al considerar que "no hay nada que celebrar".

La Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de las nueve que ha tenido España en su historia, al superar en tiempo de vigencia a la de 1876, impulsada por el entonces presidente Antonio Cánovas del Castillo, que ostenta el récord de vigencia con 47 años y 73 días.

En concreto, aquella Constitución del 'turnismo' entre conservadores y liberales duró 17.239 días, desde su promulgación en 1876 hasta el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera. Una cifra que la vigente Carta Magna de 1978 igualará el 17 de febrero de 2026 contando desde su aprobación por el pueblo español en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, aunque no fue entonces cuando entró en vigor, sino el 29 de ese mes.

CASI 48 AÑOS DE EDAD Y SÓLO TRES RETOQUES

En este tiempo, la Constitución de 1978 sólo ha tenido tres reformas puntuales y ha garantizado la estabilidad del país permitiendo el desarrollo del Estado de Derecho y la alternancia en el poder de distintos actores políticos.

Para celebrar el récord de longevidad, el Parlamento ha organizado un acto en el hemiciclo del Congreso que incluirá sendos discursos del Jefe del estado y de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol.

Poco antes del inicio del acto, los Reyes serán recibidos en el Patio de Floridabanca por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la propia presidenta del Congreso y el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán. Junto a ellos estarán también el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, en representación del Poder Judicial.

Tras los saludos de rigor, la comitiva se dirigirá al Salón de Pasos Perdidos para saludar a los miembros de las mesas del Congreso y del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras y al líder del partido mayoritario de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Y, a continuación, las autoridades se dirigirán al hemiciclo y los Reyes, acompañados por los presidentes de ambas cámaras legislativas, accederán al Salón de Plenos para ocupar sus asientos en la mesa presidencial.

INAUGURARÁN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Al término de la ceremonia, los Reyes inaugurarán la exposición 'La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades', organizada junto al Ministerio de la Presidencia y la agencia Efe.

A su llegada, don Felipe y doña Letizia recibirán el saludo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver; y del director de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso, Miguel Ángel Gonzalo.

En la exposición podrán verse el original de la Constitución, el ejemplar sobre el que juraron el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en 1986, y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en 2023, y el que se utilizó para la Proclamación de Su Majestad el Rey, Felipe VI, entre otros documentos custodiados por el Archivo del Congreso.

En cuanto a las fotografías, se expondrán imágenes relacionadas con el proceso constituyente y sus protagonistas, los ponentes constitucionales, los primeros diputados y diputadas, y el referéndum, entre otras fotografías históricas de estos 47 años.

NADA QUE CELEBRAR, DICEN LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

Los partidos independentistas de ERC, Junts y Bildu, así como los nacionalistas del PNV y el BNG volverán a plantar el próximo martes al Rey Felipe VI negándose a acudir al al solemne acto, según confirmaron a Europa Press fuentes de estos partidos.

Así, en el PNV justifican su ausencia en que "la Carta Magna no fue apoyada mayoritariamente por la sociedad vasca" y que, por tanto, no tienen nada que celebrar, mientras que en Bildu alegan que no se sienten ni interpelados ni concernidos por una Constitución que niega los "derechos nacionales y sociales de Euskal Herria y ni reconocen ni otorgan legitimidad a la Casa del Rey.

De su lado, el BNG aduce que, como fuerza republicana, no respalda una institución que ha demostrado "con creces" ser "anacrónica y corrupta", y que tampoco van a homenajear a una Constitución que no reconoce a "Galiza como nación", que no garantiza plenamente el derecho de autodeterminación y que considera que el modelo territorial del Estado sigue siendo "centralista".

Los republicanos catalanes vienen excusando su 'plante' en que la Monarquía española es una institución "caduca y corrupta" que debería "desaparecer", mientras que Junts tampoco participarán porque, al contrario de lo que ocurría con la antigua Convergència i Unió (CiU), sus herederos rompieron todos los puentes con la Corona con el proceso independentista de 2017 y, especialmente, a raíz del discurso del Felipe VI tras el referéndum del 1 de octubre de ese año.

