Las velocistas ya se entrenan en Grandvalira para la Copa del Mundo de esquí

Las atletas que forman parte de los equipos nacionales de Estados Unidos, Francia y Suiza se encuentran entre las delegaciones que ya despliegan sus prácticas en la estación andorrana de Grandvalira, en la pista Àliga, según reportó el medio que proporcionó la información. Entre ellas, figuran competidoras que cuentan con una trayectoria consolidada en el esquí alpino internacional, como la checa Ester Ledecká y la representación italiana encabezada por Sofía Goggia, Elena Curtoni, y las hermanas Nadia y Nicol Delago. El principal motivo de la concentración de estas velocistas en Andorra es la preparación para las pruebas de descenso y supergigante de la Copa del Mundo, que tendrán lugar el 27 y 28 de febrero, así como el 1 de marzo.

De acuerdo con el medio que suministró la información, la pista Àliga cumple un papel destacado como sede de entrenamientos para las deportistas que competirán en el Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026. El trazado es reconocido internacionalmente por su exigencia técnica y por acoger competiciones de alto nivel, lo que propicia la llegada anticipada de atletas para realizar sesiones preparatorias específicas en condiciones idénticas a las de la competición.

El elenco de esquiadoras presentes representa tanto la élite mundial de la velocidad como una apuesta de futuro para diversas federaciones. Sofía Goggia y Elena Curtoni, íconos del equipo italiano, participan junto a Nadia Delago y Nicol Delago, quienes aportan experiencia y frescura a la delegación italiana. La checa Ester Ledecká, identificada como una de las especialistas más versátiles del circuito, también practica en las pistas andorranas, según consignó el medio en cuestión.

El medio de referencia detalló que, a medida que avanzan los días, se espera el arribo de nuevas participantes, ampliando aún más la nómina de esquiadoras de renombre que efectuarán entrenamientos en Grandvalira. La estación andorrana, por tanto, se transforma en un punto de encuentro para las máximas figuras femeninas de las disciplinas de velocidad.

La representación local está encabezada por Jordina Caminal, quien, según lo publicado, se suma a los entrenamientos en calidad de principal exponente del esquí andorrano en estas pruebas internacionales. La preparación de la atleta andorrana, así como la presencia constante de delegaciones internacionales, subraya el interés en aprovechar las características técnicas de la pista Àliga para optimizar el rendimiento antes de las competencias oficiales.

El calendario deportivo establece que las pruebas de descenso y supergigante de la Copa del Mundo en Andorra marcan una cita significativa para el esquí alpino, convocando a las deportistas más destacadas del circuito internacional justo al final del mes de febrero y al inicio de marzo. Estos eventos representan tanto una oportunidad de sumar puntos en la clasificación general como un espacio para que las participantes afinen estrategias y técnicas frente a rivales directas.

Además, el medio que suministró la información resaltó que la organización de la Copa del Mundo en Grandvalira implica una logística compleja para recibir a las delegaciones y dar soporte a los entrenamientos. Desde el punto de vista deportivo, la posibilidad de familiarizarse con el trazado y las condiciones de la pista beneficia la calidad de las pruebas y favorece la seguridad de las competidoras durante el evento principal.

El episodio previo a la Copa del Mundo en Andorra destaca la magnitud internacional de la cita, siendo la estación andorrana un referente para el sector del esquí. La llegada y asentamiento de las principales representantes de velocidad en el esquí femenino refuerzan el posicionamiento de Grandvalira en el calendario deportivo mundial, de acuerdo a la cobertura del medio citado.