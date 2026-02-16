Agencias

Milei cambiará el artículo de su reforma laboral que reduce el salario de las bajas médicas hasta el 50%

Guardar

El Gobierno de Argentina modificará el artículo incluido en la reforma laboral recién aprobada por el Senado que reduce el salario de las bajas médicas hasta el 50% si el trabajador sufre un accidente o enfermedad no vinculada a sus tareas.

"Vamos a hacer una modificación para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar el 100% del salario. Pero sólo para casos de corroboración concreta y fehaciente", adelantó la senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Nacional con el presidente Javier Milei, Sandra Bullrich, en una entrevista con 'TN'.

Bullrich explicó que los trabajadores deberán presentar un certificado "claro" que no pertenezca a una industria que quieren "desarmar". "Queremos destruir esa mafia. Nuestro objetivo es que Argentina no tenga un 15% de ausentismo. Que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y no trabajo. Necesitamos productividad", especificó.

La senadora recalcó que los certificados psiquiátricos son uno de los recursos más presentados para solicitar una baja médica y que existen médicos presos por certificados falsos. "Tendríamos que tener muchos más presos", aseguró.

El artículo 44 de la reforma laboral estipula que el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas, y del 75% si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del empleado sobre el riesgo en la salud.

El anuncio de modificación tiene lugar después de las reservas de algunos legisladores aliados sobre este artículo que podrían bloquear la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Los sindicatos, representados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Frente de Sindicatos Unidos, han amenazado con convocar una huelga a nivel nacional para protestar contra esta medida.

La reforma laboral también introduce limitaciones a asambleas y huelgas, crea un banco de horas que permite compensar horas extra con tiempo libre y establece un "salario dinámico" que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guterres llama a países desarrollados a eliminar, como China, sus aranceles para África

En una declaración en Etiopía, el responsable de Naciones Unidas elogió la decisión de China sobre los impuestos a exportaciones africanas e instó a potencias industriales a copiar la iniciativa, remarcando la necesidad de competencia justa para el continente

Infobae

Rusia envenenó a Navalni durante su cautiverio, según investigación de 5 países europeos

Expertos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos identificaron una toxina exclusiva de Sudamérica en el cuerpo de Alexéi Navalni, responsabilizando directamente al Kremlin de orquestar su muerte con métodos calificados de “terroristas” por líderes europeos

Infobae

Museo Británico desmiente cambiar término "Palestina" por presiones de abogados pro-Israel

Infobae

La tradición africana y las leyendas finlandesas, en la competición de la Berlinale

El festival alemán destaca una obra que explora costumbres ancestrales a través de la mirada de Alain Gomis y otra producción, en clave de suspense, basada en relatos tradicionales nórdicos con Seidi Haarla y Rupert Grint en el reparto

Infobae

Muere un conductor escolar en un ataque israelí en Líbano, que suma 5 muertos desde anoche

Infobae