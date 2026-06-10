El Kospi surcoreano cae un 2% en la apertura tras ataques entre Washington y Teherán

Seúl, 10 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa surcoreana, el Kospi, caía un 2 % en la apertura de este miércoles, después de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán en represalia por el supuesto derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

En los primeros veinte minutos de operaciones, el indicador perdía 161,74 puntos, hasta los 7.935,19 enteros, tras haberse disparado más del 8 % en la víspera.

Por otro lado, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se elevaba un 0,68 %, o 6,55 puntos, hasta las 974,36 unidades.

La caída del Kospi se produce por las renovadas tensiones en Oriente Medio, después de que el Comando Central estadounidense anunciara que Washington había realizado una serie de ataques "en "respuesta proporcional" a la agresión iraní contra el helicóptero.

El gigante de chips surcoreano Samsung Electronics se hundía alrededor del 3,5 % en la apertura, mientras su rival SK hynix, perdía cerca del 3 %.

En el sector automotriz, el fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba un 0,5 %, y su empresa hermana Kia disminuía un 1 %. EFE