Incautan en Panamá 1.790 paquetes de droga en una embarcación y capturan a 3 nicaragüenses

Ciudad de Panamá, 9 jun (EFE).- Tres ciudadanos de nacionalidad nicaragüense fueron arrestados tras ser interceptada la embarcación en la que viajaban con un alijo de 1.790 paquetes de droga en aguas del Pacífico, dijo este martes el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.

Los tres extranjeros, no identificados, fueron interceptados a bordo de la embarcación al suroeste de isla Jicarón en la costa Pacífica de la provincia central de Veraguas, indicó en X la Fiscalía.

La acción antidroga fue ejecutada por personal de la fiscalía antidrogas y agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), según la información oficial.

Las autoridades panameñas incautaron el pasado 26 de mayo otro cargamento de 1.096 paquetes de droga, que fue confiscado en aguas del Pacífico panameño cerca a la frontera con Costa Rica, también en operativo combinado entre agentes del Senan y la fiscalía antidrogas de Panamá.

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En Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público. En lo que va de año, las incautaciones superan ya las 34 toneladas. EFE